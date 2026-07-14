Resmi olarak... La Liga'nın açılışında Barcelona ve Real Madrid maçları ertelendi

İspanya Futbol Ligi Birliği, bugün Salı günü, yeni sezonun La Liga’nın ilk haftasındaki maçların tarihlerini açıkladı.

Açıklanan takvime göre, 2026 Dünya Kupası yarı finallerinde çok sayıda oyuncunun yer alması nedeniyle Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona-Athletic Bilbao maçları ertelendi.

2026/27 La Liga sezonunun ilk haftası, 15 Ağustos Cumartesi günü Deportivo Alavés ile Getafe arasındaki maçla başlayacak.

Aynı gün, Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek; Real Madrid ise 26 Ağustos'ta "Santiago Bernabéu" Stadyumu'nda Real Sociedad ile karşılaşacak.

İlk turun maçları, 27 Ağustos Perşembe günü "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanacak Barcelona - Athletic Bilbao maçıyla sona erecek.

Javier Tebas, La Liga'nın Dünya Kupası'na katılan tüm oyuncuların haklarının korunmasını garanti altına alan bir plan hazırladığını doğruladı.

Lig Başkanı daha önceki açıklamalarında, “Toplu sözleşmede belirtildiği üzere, tüm oyuncular Dünya Kupası’ndaki son maçlarının ardından 3 hafta dinlenme süresine sahip olacak, ardından yeni sezona hazırlanmak için 3 hafta daha süreleri olacak” dedi.

Ayrıca, “Bir çalışma yaptık ve ilk turu kolayca bölebileceğimizi gördük. Böylece 6 maç 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde planlandığı gibi oynanırken, diğer 3 veya 4 maç hafta ortasında oynanacak ve böylece herkes tam 21 gün tatil yapabilecek” diye ekledi.

