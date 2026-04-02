Resmi olarak... İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı acil toplantıda istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Perşembe günü acil bir toplantı düzenledi ve Dünya Kupası'na katılma başarısızlığının ardından görevinden istifa etti.

İtalya milli takımı, geçtiğimiz Salı günü Bosna-Hersek'in evinde oynanan Dünya Kupası eleme play-off finalinde penaltı atışlarında mağlup olarak, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

Bu başarısızlığın ardından, "Football Italia" sitesine göre İtalyan Futbol Federasyonu ve Azzurri, başkan Gravina'dan başlayarak köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevinden ayrılması beklenirken, 2023 yazından beri Azzurri'nin yönetim kadrosunda yer alan milli takım menajeri Gianluigi Buffon'un da ayrılması bekleniyor.

Toplantıya İtalya Serie A Başkanı Ezio Simoni, İtalya Serie B Başkanı Paolo Beden, İtalya Serie C Başkanı Matteo Marani, Amatörler Birliği Başkanı Giancarlo Abiti, Oyuncular Birliği Başkanı Umberto Calcano ve Antrenörler Birliği Başkanı Renzo Olivieri katıldı.

Graffina, Ekim 2018'den bu yana İtalyan Futbol Federasyonu'nun en üst pozisyonunda görev yapıyor ve görev süresi boyunca İtalya Milli Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, ancak aynı dönemde 2022 ve 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısını gösteremedi.

Ayrıca İtalya, Gravina'nın atanmasından önce 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamıştı.

Graffina, İtalyan Federasyonu adına 2023 ve 2025 yıllarında sırasıyla Luciano Spalletti ve Gennaro Gattuso'yu baş antrenör olarak atamaktan sorumluydu.

Spor Bakanı Andrea Abodi geçen Çarşamba günü şunları söyledi: "İtalyan futbolunun yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu açık ve bu süreç, İtalyan Futbol Federasyonu'nun yönetiminin yenilenmesiyle başlamalı."