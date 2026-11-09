Mısır Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Basem Ali, futbol federasyonunun dün pazar günü, yeni teknik direktör Ali Maher'in yardımcı ekibi kapsamında kendisini resmen atadığını açıklamasına rağmen, Mısır teknik heyetinden ayrıldığını duyurarak tartışma yarattı.

Bu durum, eski Ahli oyuncusu Basem Ali'nin sosyal medya platformu "Instagram" üzerindeki kişisel hesabından paylaştığı bir mesaj aracılığıyla ortaya çıktı. Ali bu mesajda teknik heyete teşekkür ederek önümüzdeki dönemde başarılar diledi.

Basem Ali, kişisel hesabındaki hikâyeler özelliği üzerinden paylaştığı mesajda durumu kabullendiğini vurguladı. Yeni teknik heyetle birlikte bulunmayı ve ülkesinin milli takımını temsil etmeyi dilediğini belirtirken, aynı zamanda Ali Maher'e ve yardımcı ekibine olan desteğini vurgulayarak taraftarlardan önümüzdeki süreçte onlara destek olmalarını istedi.

Basem Ali'nin mesajının metni şu şekildeydi: "Allah'ın takdiri ve dilediği gerçekleşir, ilk ve son olarak, Rabbimiz hiçbir insana asla kötü bir şey yapmaz ve ben O'nun hükmüne razıyım, her zaman hamd ve şükür Allah'adır. İnsanlardan, aralarında bulunmaktan şeref duyduğum saygıdeğer Kaptan Ali Maher ve teknik heyetine destek olmalarını diliyorum. Onlara önümüzdeki dönemde her türlü başarıyı diliyorum ve onlarla birlikte olup ülkemizin milli takımını temsil etmeyi çok isterdim, çünkü ülkemizin milli takımında bulunmak ve onu temsil etmek her antrenör için büyük bir şereftir. Destek ve yardımı hak eden bu saygıdeğer heyete her türlü başarıyı diliyorum ve inşallah âlemlerin Rabbi beni telafi edecektir."

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Ali Maher'in geçtiğimiz cumartesi günü Hüsam Hasan'ın yerine resmen Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendiğini ve dün yardımcı ekibini belirleyerek şu isimleri bir araya getirdiğini hatırlatalım: genel antrenör olarak Muhammed Abdülkerim, yardımcı antrenör olarak Basem Ali ve kaleci antrenörü olarak Mustafa Fethi.