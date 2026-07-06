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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resmi olarak… FIFA Temyiz Komitesi, Balugon kriziyle ilgili Belçika’nın talebine yanıt verdi

F. Balogun
ABD
Belçika
Dünya Kupası
ABD
Belçika

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Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Temyiz Komitesi, Belçika Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda oynanacak iki milli takım arasındaki maçta Amerikalı Folarin Balugun’un oynamasına ilişkin talebine yanıt verdi.

Belçika Futbol Federasyonu, bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen Amerikalı forvet Folarin Balojun'un 16'lı turda oynamasına izin verilmesi kararına itiraz etmişti.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temasa geçerek Balogun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini talep etmesinin ardından yaşandı. Trump, olayın kırmızı kart gerektirecek nitelikte olmadığını ve ABD milli takımının eleme turlarını tüm yıldızlarıyla oynaması gerektiğini vurguladı.

FIFA, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Uluslararası Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi, ABD milli takım oyuncusu Fularin Balugon’un Bosna-Hersek karşısında gördüğü doğrudan kırmızı kartın ardından kendisine verilen bir yıllık men cezasının uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin FIFA Disiplin Komitesi’nin kararına ilişkin Belçika Futbol Federasyonu tarafından sunulan talebi kabul edilemez buldu."

Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi: “FIFA Temyiz Komitesi Başkanı Neil Eagleston (ABD), bu kararın alınmasında yer almadı.”

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL

Son olarak şunları söyledi: “Belçika Futbol Federasyonu bu işlemlerin tarafı olmadığı ve dolayısıyla karara itiraz etmek için yasal yetkiye sahip olmadığı gerekçesiyle talep kabul edilemez bulunmuştur.”

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