Resmi olarak… Fas, Muhammed Vehbi’nin kaderini belirledi… ve komplo suçlamalarına yanıt verdi

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvadan elenmesinin ardından, A Milli Takım Teknik Direktörü Muhammed Wahbi’nin “Atlas Aslanları”ndaki görevine devam edip etmeyeceği konusuna karar verdi.

Fas Milli Takımı, Fransa'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası'ndan elendi.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun "X" sitesindeki resmi hesabı, Fawzi Lakja'nın başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Ulusal Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Abdulsalam Belkashur'un bir video kaydını yayınladı.

Belkashour yaptığı açıklamada, toplantıda Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansının değerlendirildiğini belirterek, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına 4 yıl kala "Atlas Aslanları"nın önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

Ulusal Lig Başkanı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynanan maç sırasında bazı Fas milli takım oyuncularına yöneltilen, ihmalkarlık veya komplo kurdukları yönündeki suçlamaları reddetti ve oyuncuların turnuva boyunca kahramanca bir performans sergilediklerini vurguladı.

Belkashour, önümüzdeki dönemde Fas Milli Takımı’nı yönetmesi için Mohamed Wahbi’ye olan güveni yenilediğini vurgulayarak, görevinde kalıp kalmayacağına dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Wehbi, geçtiğimiz Mart ayında eski teknik direktör Walid Regragui'nin yerine Fas Milli Takımı'nın başına geçmişti ve "Atlas Aslanları"nı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı; ardından Fransa'ya karşı tek mağlubiyetini aldı.