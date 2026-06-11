Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken sakatlıkları nedeniyle Naif Akred ve Abdelsamad El Zalzouli'yi kadrodan çıkardığını ve yerine iki yeni oyuncuyu kadroya dahil ettiğini duyurdu.

Zalzouli, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında geçen Pazar günü oynanan ve 1-1 berabere biten Atlas Aslanları'nın Norveç ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Tıbbi testler, Real Betis oyuncusunun dizinin iç yan bağında sakatlık geçirdiğini ortaya çıkardı. Bu, uzun bir iyileşme süresi gerektiren ciddi bir sakatlık.

Akred ise geçen sezonun sonundan beri Marsilya'dan uzak tutan sakatlığından hala iyileşme aşamasındaydı ve gerekli hazırlık düzeyine ulaşamadığı görülüyor.

Buna karşılık, Nasir Mazraoui, Norveç maçında omzundan sakatlık geçirmesine rağmen Fas milli takımının nihai kadrosunda yer almaya devam etti, bu da turnuvaya katılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Anas Salahuddin de kadroya girebileceği konusunda şüpheler olmasına rağmen kadroda kaldı.

FIFA, Marwan Saadane ve Amine El Sebai'nin Fas milli takımının Dünya Kupası nihai kadrosuna dahil edilmesini onayladı.

Suudi Arabistan'ın Al-Fateh takımında forma giyen savunma oyuncusu Marwan Saadan, Akred'in yerini alacak ve 5 numaralı formayı giyecek. Fransız Angers takımının forveti Amin El-Sebai ise 17 numaralı formayla Abdelsamad El-Zalzouli'nin yerini alacak.

Bu değişiklik, turnuvanın ilk maçı öncesinde, oyuncunun katılımını engelleyen ciddi bir sakatlık geçirdiğinin kanıtlanması şartıyla, milli takımların nihai kadrolarda değişiklik yapmasına izin veren FIFA kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Akrad ve Zalzouli'nin yokluğu, "Atlas Aslanları" kadrosunda bu ikiliden beklenen önemli rol göz önüne alındığında Fas milli takımı için büyük bir darbe anlamına geliyor. Bu durum, teknik ekibin turnuva öncesinde yedek oyuncuları kadroya entegre etme sürecini hızlandırmasını gerektiriyor. Böylece, takımın son turnuvalarda sergilediği rekabetçi seviyeyi koruması hedefleniyor.

Fas milli takımı, Brezilya, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı 3. grupta 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde Seleção ile oynayacağı zorlu maçla turnuvaya başlayacak.