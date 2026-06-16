Resmi olarak… Chelsea’nin yıldızı, Dünya Kupası’nda İngiltere kadrosuna katıldı

Chelsea kulübü, önde gelen oyuncularından birinin 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı kadrosuna çağrıldığını duyurdu.

Chelsea, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “İngiltere milli takım teknik ekibi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Tino Levramento’nun yerine, savunma oyuncusu Trevoh Chalobah’ı 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek ‘Üç Aslanlar’ kadrosuna çağırdı.”

Kulüp ayrıca şunları ekledi: "İngiltere teknik direktörü, baldırından sakatlanan ve bu nedenle Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan eski Chelsea Akademisi mezunu Levramento'nun yerine Chalobah'ı kadroya dahil etmeye karar verdi."

Şöyle devam etti: “Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kuralları, turnuvaya katılan milli takımların, takımın turnuvadaki ilk maçından 24 saat önce kadrodaki herhangi bir oyuncuyu değiştirmelerine izin veriyor.”

Şöyle devam etti: “Çalopah, İngiltere A Milli Takımı ile sadece bir uluslararası maça çıktı; bu maç, yaklaşık bir yıl önce Senegal Milli Takımı ile oynanan bir dostluk maçıydı.”

Son olarak şunları ekledi: "26 yaşındaki savunma oyuncusu, Chelsea'den takım arkadaşı Reece James ile birlikte milli takım kadrosuna katılırken, İngiltere milli takımı önümüzdeki Çarşamba günü Dallas'ta Hırvatistan ile oynayacağı 12. grubun ilk maçı için hazırlıklarına devam ediyor."



