Hırvatistan Futbol Federasyonu, bugün Pazartesi günü, Zlatko Dalić’in ayrılmasının ardından Slaven Bilić’i A Milli Takım’ın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Slaven Bilić, daha önce West Ham ve Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'da Al-Ittihad ve Al-Fateh takımlarını da çalıştırmıştı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bilic, 2006-2012 yılları arasında A Milli Takım'ın başında görev yapmış olmasının ardından, Hırvatistan'ın başına geri dönecek.

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Bilic, “Hırvatistan Futbol Federasyonu yönetimine bana verdikleri güven ve ülkemi bir kez daha temsil etme fırsatı için teşekkür ederim” dedi.

"Zlatko Dalić'in yönetiminde milli takımın yaşadığı muhteşem dönemin ardından beklentilerin ne kadar büyük olduğunun tam olarak farkındayım, ancak Hırvatistan'ı çalıştıran herkes buna hazırlıklı olmalı, çünkü biz futbolu yaşayan ve milli takımımızla birlikte nefes alan bir milletiz" diye ekledi.

“Elimizdeki oyunculara büyük güvenim var ve benim görevim, Hırvatistan’ın dünya futbolunun zirvesinde kalması için enerji, hırs ve azim aşılamak” diye devam etti.

“Bu zorlu göreve son derece heyecanlıyım ve 2006 yılına kıyasla daha olgun ve deneyimli bir teknik direktör olarak, her zamankinden daha hazır hissediyorum; ancak Hırvatistan’ın güçlü, cesur ve başarılı olması konusundaki coşkum ve arzum hiç değişmedi” diye vurguladı.