Resmi olarak… Bir teknik direktör, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından istifasını sundu

İskoçya Futbol Federasyonu, bu sabah Pazar günü, takımın Dünya Kupası'ndan resmen elendiğinin kesinleşmesinin ardından Steve Clark'ın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, İskoçya Futbol Federasyonu'nun açıklamasını yayınladı. Açıklamada, "Milli takım tarihinin en başarılı teknik direktörü, İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin kesinleşmesinin ardından, yaklaşık 7 yıl süren teknik direktörlük görevine son verdi" denildi.

İskoçya, 28 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası finallerine geri dönmüştü, ancak C Grubu'ndaki mücadelesini üçüncü sırada tamamladı.

İskoçya milli takımı, Dünya Kupası serüvenine Haiti'yi yenerek başlamış, ardından Fas ve Brezilya'ya yenilerek toplamda 3 puanla yetinmişti.

İskoçya, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma şansını sürdürebilmek için Gana’nın Hırvatistan’ı en az 3 gol farkla yenmesini umuyordu.

Ancak Gana’nın Hırvatistan’a 1-2 yenilmesiyle İskoçya milli takımının Dünya Kupası’ndan resmen elendiği kesinleşti.