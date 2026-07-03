Resmi olarak… Alman Futbol Federasyonu, Nagelsmann’ın ayrıldığını duyurdu ve Klopp’un durumunu açıkladı

Almanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın görevinden ayrıldığını duyurdu; Jürgen Klopp ise halefi olma konusundaki tutumunu açıkladı.

DFB, bugün Cuma günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Başkan Bernd Neudorf’un önerisi üzerine, hissedar temsilcileri ve DFB Denetim Kurulu’nun onayıyla Nagelsmann ile olan sözleşmesini derhal feshettiğini” belirtti.

Karar, Nagelsmann’ın bir gün önce federasyon yetkilileriyle yapılan gizli bir toplantıda, Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından görevinden alınmasını talep etmesinin ardından geldi; federasyon da bu talebi resmi olarak kabul etti.

Nagelsmann, Eylül 2023'te Hans Flick'in yerine 2028'e kadar geçerli bir sözleşmeyle Almanya Milli Takımı'nın başına geçmişti, ancak Alman Futbol Federasyonu yetkililerini önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar görevde kalmaya ikna edemedi.

Almanya Milli Takımı, 5. grubu lider olarak eleme turlarına yükseldikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Paraguay'a penaltı atışlarında şaşırtıcı bir mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti.

Nagelsmann, tüm turnuvalarda toplam 37 uluslararası maçta Almanya milli takımını yönetti; bu maçlarda 23 galibiyet elde ederken, 7 maç berabere bitti ve aynı sayıda mağlubiyet aldı.

Klopp, Almanya milli takımını çalıştırmayı kabul etti

Yeni teknik direktör konusunda ise Alman Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Jürgen Klopp ile milli takımın başına geçmesi için görüşmelere başlayacağını doğruladı ve eski Liverpool teknik direktörünün bu görevi kabul etmek için ön onay verdiğini belirtti.

Klopp, "Red Bull" şirketinde küresel futbol bölümünün direktörlüğünü yürütüyor ve 2024'te Liverpool'dan ayrılmasının ardından birçok teknik direktörlük teklifini reddetmişti, ancak teknik direktörlük koltuğuna geri dönmek üzere olduğu görülüyor.

Basın haberlerine göre, Klopp’un “Red Bull” ile imzaladığı sözleşmede ayrılma hakkı tanıyan bir madde bulunuyor; bu da onun Alman milli takımının başına geçmek üzere derhal ayrılmasına olanak tanıyor.

Teşekkür mesajı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neudorf ise şunları söyledi: “Almanya Futbol Federasyonu, Nagelsmann’a Eylül 2023’ten bu yana yaptığı çalışmalar için içten teşekkürlerini sunar. Nagelsmann, büyük bir özveri ve olağanüstü bir hırsla öne çıktı; aynı zamanda sorumluluk sahibi, dürüst ve adil bir kişidir ve Federasyon içindeki herkes tarafından takdir edilmektedir.”

Nagelsmann: Kolay bir karar değil

Naglmann ise şunları söyledi: “Turnuvadan elendiğimizden bu yana, son birkaç günü derin düşüncelere dalarak geçirdim ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki yakınlarımla konuştum. Bu kararı vermek hiç de kolay olmadı.”

Ve ekledi: “Benim her zaman öncelikli hedefim milli takımın başarısıydı. Bu acı hayal kırıklığının ardından, takımın baskıdan uzak bir şekilde yeni bir başlangıç yapma şansını hak ettiğini düşünüyorum.”

Şöyle devam etti: “Teknik ekibe, kadro üyelerine, bize destek olan federasyon çalışanlarının hepsine ve özellikle de güven dolu bir ortamda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum.”

Şöyle devam etti: “Ayrıca taraftarlara da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bize destek oldunuz, bize güvendiniz ve en zor anlarda bile bize enerji verdiniz. Umutlarınızı boşa çıkardığımız ve bu turnuvada size daha fazla güzel futbol gecesi yaşatamadığımız için kalbimin derinliklerinden üzülüyorum. Siz çok daha fazlasını hak ediyordunuz.”

Fuller: Kararı saygı duyulmayı hak ediyor

Alman Futbol Federasyonu’nun sportif direktörü Rudi Fuller ise şunları söyledi: “İstisnasız herkesi hayal kırıklığına uğratan bu elenmenin ardından, Julian’ın kararı tüm saygıyı hak ediyor. Çünkü çalışmaya devam etmek istemesine rağmen sorumluluğu üstlendi ve milli takımın çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tuttu.”

Ve ekledi: “Hepimiz turnuvanın farklı bir şekilde sona ermesini ve milli takımımızın daha ikna edici bir performans sergilemesini umuyorduk, ancak Julian olağanüstü bir teknik direktör olmaya devam edecek ve kariyerinde başarılarını sürdüreceğinden eminim. Saygı ve güvenin hakim olduğu bir ortamda birlikte çalıştığımız için kendisine içtenlikle teşekkür ederim.”

Yardımcılarının da ayrılması

Alman Futbol Federasyonu, Nagelsmann’ın yardımcıları Benjamin Glück ve Benjamin Hübner’in de teknik kadrodan ayrılacağını açıkladı ve milli takımda görev yaptıkları süre boyunca verdikleri katkılar için onlara teşekkür etti.