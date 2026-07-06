Al-Nassr Kulübü, Hırvat yıldız Marcelo Brozović’in geleceğine son noktayı koydu. Kulüp, oyuncunun takımdaki serüveninin sona erdiğini resmen açıkladı. Brozović, kulübün formasıyla geçirdiği üç sezonun ardından “Al-Nassr”dan ayrıldı; bu süre zarfında orta sahanın en önemli isimlerinden biri olmuştu.

Brozović, 2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde İtalyan takımı Inter Milan'dan Al-Nassr'a katılmıştı. Büyük ilgi gören bu transferin ardından, Brozović, engin tecrübesi ve teknik yetenekleri sayesinde kısa sürede ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı başarmıştı.

Kulüp, oyuncuya özel bir mesaj iletmek için resmi hesabından, takımdaki en önemli anlarını içeren ve katıldığı çeşitli turnuvalardaki katkılarını sergileyen bir video yayınladı.

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Al-Nassr, videoya “Brozović’in geçirdiği yıllar kalıcı olacak ve unutulmayacak” ifadesini ekledi. Bu mesaj, oyuncunun kulüpteki kariyeri boyunca sunduklarına yönelik açık bir takdir içerirken, aynı zamanda “Al-Alamy” ile olan yolculuğunun sona erdiğini de teyit etti.

Al-Nassr’da geçirdiği süre boyunca Brozović, takımla birlikte Arap Kulüpler Şampiyonası’nı kazandıktan sonra Suudi Roshen Ligi şampiyonluğunu da ekleyerek iki şampiyonluğa katkıda bulundu ve son yıllarda takımın en başarılı dönemlerinden birine damgasını vurdu.

Bireysel olarak ise Hırvat milli oyuncu, “Transfermarkt” sitesinin istatistiklerine göre, çeşitli turnuvalarda Al-Nassr formasıyla 124 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol attı ve 23 asist yaptı, böylece takımın orta sahasındaki etkili varlığını kanıtladı.

Brozović’in ayrılışı, Al-Nassr’ın mevcut yaz transfer döneminde yaşadığı bir dizi değişikliğin parçası olarak gerçekleşiyor. Kulüp, tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda rekabet gücünü korumayı hedeflediği yeni sezona bu hazırlıklarla giriyor.