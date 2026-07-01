Resmi olarak... Al-Nasr, yeni sezon hazırlık kampının ayrıntılarını açıkladı

Al-Nassr Kulübü, 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık amacıyla düzenleyeceği kampın ayrıntılarını açıkladı.

Suudi kulübü, “X” sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir tweet yayınlayarak, önümüzdeki Pazar günü başkent Riyad’da ilk aşaması başlayacak olan kampın ayrıntılarını duyurdu.

Al-Nassr'ın Riyad'daki kampı, bu ayın 11 Temmuz tarihine kadar sürecek; ardından takım, aynı ayın 12 ile 22'si arasında gerçekleşecek ikinci aşama için Abha şehrine geçecek.

Üçüncü aşama ise 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek.

"Al-Riyadiah" gazetesinin daha önce aktardığına göre, Portekiz'deki yurt dışı kampında, milli oyuncuların kadroya katılmasıyla birlikte bazı hazırlık maçları oynanacak.

Al-Nassr’ın önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 şampiyonluk için mücadele edeceği belirtiliyor.