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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Resmi olarak… Al-Ittihad, Consesao’nun yerine geçmesi için Al-Nassr’ın yıldızıyla sözleşme imzaladı

S. Conceicao
J. Wissing
Al Ittihad
Premier Lig
Portekiz
Almanya
Suudi Arabistan

Albay yeni bir aşamaya başlıyor

Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad kulübü, Portekizli Sergio Conceição’nun yerine birinci takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenecek olan Alman Jens Wessing ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Ittihad, geçen sezonun sonunda hiçbir şampiyonluk kazanamayıp Roshen Ligi’nde sadece beşinci sırada kalmasının ardından Conceição’yu görevden almaya karar vermişti.

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Al-Ittihad Kulübü'nün "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabı, yeni sezonda takımı yönetmesi için Japon Gamba Osaka takımının teknik direktörü Jens Wessing ile resmi sözleşme imzaladığını duyuran bir video yayınladı.


Al-Ittihad, resmi bir açıklamada genç Alman teknik direktörün sözleşme süresini açıkladı ve onun “Al-Amid”in başına iki sezon boyunca geçeceğini, yani 2028 yazına kadar görevde kalacağını doğruladı.

Fesing’in teknik direktörlük kariyeri nispeten kısadır; özellikle de geçen sezonun ikinci yarısında Japon takımının başına geçerek, Al-Nassr’ı 1-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu kazanmasını sağlamıştır.

Buna karşılık, Alman teknik adam Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven ve Benfica gibi birçok kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptı; Roger Schmidt ise onun altında çalıştığı en önemli teknik direktördü.

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