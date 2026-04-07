Resmi olarak... Al-Hilal, Karim Benzema'nın "El-Khaloud" maçındaki durumunu açıkladı

Al-Hilal kulübü, Fransız forveti Karim Benzema'nın Suudi Roshen Ligi'nde Al-Khaloud ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin kararını açıkladı.

Al-Hilal, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait bir maçta, Kingdom Arena'da Al-Khaloud'u ağırlayacak.

Al-Hilal kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, Benzema'nın Al-Khaloud maçından 24 saat önce, bugün Salı günü takımın katıldığı toplu antrenmanlara katıldığını duyurdu.

Böylece Fransız forvet, geçtiğimiz dönemde geçirdiği sakatlıktan kurtulduktan sonra El-Khaloud maçına çıkmaya hazır hale geldi.

Benzema, geçen Cumartesi günü Kingdom Arena'da oynanan ve Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldıkları Al-Hilal'in son maçında, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle forma giyememişti.

Al-Ittihad ile sözleşmesini feshederek geçen kış transfer döneminde Al-Hilal'a katıldığından bu yana Benzema 6 maçta forma giydi ve bu maçlarda 5 gol attı, 2 gol pası verdi.

Buna karşılık, Fransız forvet sakatlığı nedeniyle Al Hilal'ın 3 maçında forma giyemedi. Bu maçlar, Roshen Ligi'nin 10. ve 27. haftalarında oynanan Al-Taawoun maçları ile 24. haftadaki Al-Shabab maçıydı.