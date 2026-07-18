Resmi olarak… Al-Hilal, Dünya Kupası’nda tarihe adını yazdıran Al-Oweis’i geri çağırdı

Suudi kulübü Al-Hilal, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımda gösterdiği dikkat çekici performansın ardından, milli kaleci Muhammed Al-Oweis ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Hilal, resmi bir açıklamayla Al-Oweis ile iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece Al-Oweis, ayrılmasından sadece bir yıl sonra “Lider”in kadrosuna geri dönüyor. Bu hamle, özellikle Faslı Yassine Bounou’nun adı yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığıyla anılmaya devam ederken, takımın kaleci pozisyonunun geleceği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Al-Oweis, Al-Hilal, Al-Dura’ya ve Al-Shabab’dan aldığı üç teklife rağmen başkent kulübüne dönmeyi tercih ederek, 2026 Dünya Kupası’nda Suudi milli takımında sergilediği dikkat çekici performansın ardından yeniden gündeme gelen ismi sayesinde, yeni sezona hazırlık amacıyla Avusturya’da düzenlenen Al-Hilal kampına doğrudan katılacak.

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Uluslararası kaleci, yıllarca Yasin Bono’nun yedeği olarak kaldıktan sonra, düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmak amacıyla 2025 yazında Al-Hilal’dan Al-Ula kulübüne transfer olmuştu. Ocak 2022'de "El-Za'im"e katıldığından bu yana geçirdiği ilk döneminde, çeşitli turnuvalarda 20 maça çıktı; bu maçların 10'unda kalesini gole kapatırken, 17 gol yedi.

Suudi milli takımının grup aşamasında elenmesine rağmen, Al-Oweis’in 2026 Dünya Kupası’nda dikkat çekici bir performans sergilediği ve turnuvanın en öne çıkan kalecilerinden biri olduğu belirtilmelidir.