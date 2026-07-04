Al-Hilal Kulübü, büyük kulüplerle girdiği kıyasıya rekabetin ardından Suudi futbolunun genç yeteneklerinden biriyle resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurarak yaz transfer piyasasındaki hamlelerine devam etti.

Al-Hilal Medya Merkezi, yaptığı açıklamada, “Lider”in yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde, Al-Fateh kulübünden gelen orta saha oyuncusu Abdullah Al-Anzi ile 5 sezonluk bir sözleşme imzaladığını doğruladı.

Taraflar arasındaki tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılan bu duyuru ile Al-Anzi, gelecekte fark yaratabilecek genç Suudi yetenekleri kadroya katma projesinin bir parçası olarak, önümüzdeki yıllarda Al-Hilal’ın en çok güvendiği transferlerden biri haline geldi.

Al-Hilal yönetimi, özellikle yoğun yerel ve kıtasal maç takvimi ve kulübün sezon boyunca takımın hazırlığını sürdürme isteği nedeniyle, teknik kaliteye ve gelişme potansiyeline sahip oyuncularla orta sahasını güçlendirmeye çalışıyor.

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Abdullah Al-Anzi, son dönemde Al-Fateh formasıyla öne çıkan en önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Olağanüstü performansı ve istikrarlı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekmiş, ancak Al-Hilal bu transferi kendi lehine sonuçlandırmayı başarmıştı.

Al-Hilal yönetimi, genç oyuncularla sözleşme imzalamayı geleceğe yönelik bir yatırım olarak görüyor. Bu hamle, kulübün tüm şampiyonluklarda rekabet etme hedeflerine uygun olarak teknik kadroya çeşitli teknik çözümler sunmayı da amaçlıyor.

Al-Anzi’nin önümüzdeki günlerde Al-Hilal’ın antrenmanlarına katılması bekleniyor. Bu, “Lider” formasıyla yolculuğuna başlaması için bir hazırlık niteliğinde olup, oyuncunun takım kadrosunda yerini sağlamlaştırması ve önümüzdeki sezonlarda daha fazla başarıya katkıda bulunması umuluyor.