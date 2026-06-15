Mısırlı Al-Ahly kulübü, bu akşam Pazartesi günü, Faslı teknik direktör El-Hussein Ammouta ile birinci futbol takımının teknik direktörlüğünü iki sezon boyunca üstlenmek üzere resmi olarak anlaştığını duyurdu.

Al-Ahly, daha önce Danimarkalı teknik direktörü Jes Torup'a teşekkürlerini sunmuş ve taraflar arasında bu ay içinde karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Al-Ahly kulübü resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Kulüp yönetim kurulu, bu akşam Mahmoud Al-Khatib başkanlığında yapılan toplantıda, kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ve yönetim kurulu üyesi ve futbol dosyasından sorumlu Sayed Abdel-Hafiz tarafından sunulan futbol sektörünün yeniden yapılandırılmasını onayladı. Bu yeniden yapılandırmanın en önemli adımı, Faslı teknik direktör El-Hussain Ammouta ile sözleşme imzalanması oldu."

Ammouta, başarılarla dolu bir teknik direktörlük geçmişine sahip. Fas Yerli Milli Takımı'nı önemli başarılara taşıyan Ammouta, Fas'ın Wydad, Katar'ın Al Sadd ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira gibi birçok büyük Arap kulübünde teknik direktörlük yaptı ve Ürdün Milli Takımı'nda da görev aldı.

Al-Ahly ayrıca, Yasser Radwan'ın El-Hussein Ammouta liderliğindeki yeni teknik kadroya katıldığını duyurdu.

Kulüp yaptığı açıklamada, Amr Anwar'ın akademi müdür yardımcılığına atandığını, Ahmed El-Sayed'in ise yeni idari ve teknik kadroda yardımcı olarak görev alacağını duyurdu.