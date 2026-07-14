Resmi olarak… Al-Ahli, Trezeguet ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetti

Al-Ahly Kulübü, oyuncusu Mahmoud Hassan “Trezeguet” ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshettiğini resmen duyurdu ve oyuncunun son dönemde “Kırmızı Kale”de gösterdiği çabaları takdir etti.

Al-Ahly, bugün Salı günü sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Kulüp, birinci futbol takımı oyuncusu Mahmoud Hassan Trezeguet ile olan sözleşmesinin, oyuncu ile kulübü arasındaki özel ilişkiye dayanan dostane görüşmeler, istişareler ve mali uzlaşma neticesinde sona erdiğini duyurur.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Al-Ahly, Trezeguet’e, tüm seviyelerde en iyi sonuçları elde etmek için takım arkadaşlarıyla birlikte elinden gelen tüm çabayı gösterdiği geçtiğimiz dönem için teşekkür etti.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: "Oyuncu ise kendisine gösterilen ilgi ve takdirden dolayı kulübe ve yönetim kuruluna tam teşekkürlerini sundu; aynı zamanda, gurur duyduğu ve futbol kariyeri boyunca kendisine büyük destek ve yardımda bulunan sadık Al-Ahli taraftarlarına minnettarlığını ve sevgisini dile getirdi."

Al-Ahli, Trezeguet ile geçen sezonun başından itibaren 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı, ancak oyuncu sadece bir sezon geçirdikten sonra Kırmızı Kale’den ayrıldı.

Son dönemde, yakın zamanda 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımında forma giyen oyuncunun hizmetleriyle en çok ilgilenen kulübün Suudi Arabistan'ın Riyad kulübü olduğu yönünde birçok haber yer aldı.







