Al-Hilal, Suudi Roshen Ligi’nde Al-Taawoun ile oynayacağı maç öncesinde sakatlığı geçen iki oyuncuyu kadrosuna kattı ve Fransız oyuncusu Simon Boubari’nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Al-Hilal, Roshen Ligi'nin 27. haftasında bu Cumartesi günü Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırlayacak.

Maçtan 72 saat önce Al-Hilal, Hassan Tambakti ve Mutaib Al-Harbi'nin Çarşamba günü takımın grup antrenmanının ilk bölümüne katıldıklarını ve rehabilitasyon programlarını tamamladıklarını duyurdu.

Suudi ikili, bu Mart ayında Suudi milli takımının kampında milli görev sırasında aldıkları sakatlıkların ardından, Mısır ve Sırbistan ile oynanan hazırlık maçlarında forma giyememişlerdi.

Üçüncü Suudi oyuncu Sultan Mandash ise, Mısır ile oynanan dostluk maçına katıldıktan sonra Suudi milli takımında görev yaparken ayak bileğinden sakatlandı ve Çarşamba günü kulübün sağlık kliniğinde tedavi gördü.

Öte yandan, tıbbi testler, Fransız oyuncu Simon Bouabri'nin Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev yaparken yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bir ila on gün süren bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Bu durum, Fransız yıldızın 4 ve 8 Nisan tarihlerinde sırasıyla 27. ve 29. haftalarda Al-Taawoun ve Al-Khulood ile oynanacak Suudi Roshen Ligi'ndeki Al-Hilal'in sonraki iki maçında yer almayacağını teyit ediyor.

Boubari, geçen Perşembe günü Fransa ile Lüksemburg U21 takımları arasında oynanan ve genç “Les Bleus”un 5-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlandı; ardından gerekli tedaviyi görmek üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a döndü.

Al-Hilal, şu anda Suudi Pro Ligi tablosunda 64 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Al-Nassr'ın üç puan gerisinde.