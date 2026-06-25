Resmi olarak… 2026 Dünya Kupası, seyirci sayısı konusunda tarihi rekoru kırdı

2026 Dünya Kupası, grup aşamasının üçüncü turunda Almanya-Ekvador ve Fildişi Sahili-Curaçao maçlarının sona ermesinin ardından, turnuva tarihindeki en yüksek seyirci rekorunu resmen kırarak tarihe adını yazmaya devam etti.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Perşembe günü oynanan ilk iki maçın ardından ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlara toplam 3.605.357 taraftarın geldiğini açıkladı. Bu rakam, önceki rekoru aşarak 2026 Dünya Kupası'nı, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek seyirci sayısına sahip turnuva haline getirdi.

Bu başarı, turnuvanın başlangıcından bu yana tanık olunan olağanüstü seyirci ilgisini yansıtıyor. Turnuvanın ilk kez üç ülkede düzenlenmesi ve katılımcı takım sayısının 48’e çıkarılması, maç sayısının 104’e yükselmesine katkıda bulundu.

Mevcut turnuvada çeşitli stadyumlarda dikkat çekici bir seyirci katılımı yaşanıyor; birçok maçta tribünler dolup taşarken, turnuvanın dünya çapında artan popülaritesini teyit eden büyük bir şenlik havası hakim.

Grup aşaması ve ardından eleme turları devam ettikçe bu tarihi rakamın artmaya devam etmesi bekleniyor. Böylece 2026 Dünya Kupası, önceki rekoru büyük bir farkla geride bırakarak Dünya Kupası tarihine yeni bir başarı eklemeye aday oluyor.

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