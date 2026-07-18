Resmi: Mbappé, Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu… Messi ise ikinci sırada

Fransız yıldız Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı olarak oynanan İngiltere-Fransa karşılaşmasında gol atmayı başardı.

İlk yarıda 0-4 geride kalan Fransa, 48. dakikada Mbappé'nin attığı golle farkı azalttı.

Bradley Parkola ikinci golü attı; ardından Mbappé sahaya geri dönerek 66. dakikada hem kişisel ikinci golünü hem de Fransa'nın üçüncü golünü kaydetti.

Kylian Mbappé, gol sayısını 10'a çıkararak 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Lionel Messi'ye iki gol fark atarak zirveye oturdu.

“Stats Foot” ağı, Mbappé’nin 1970 Dünya Kupası’nda aynı sayıyı kaydeden Alman efsane Gerd Müller’den bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında 10 gol atan ilk oyuncu olduğunu belirtti.

Ağ, “Mbappé, 21 gol atan Lionel Messi’nin rekorunu geçerek 22 golle Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu” diye ekledi.

"Bu başarı bizi, bir Fransız oyuncunun en son turnuvanın gol krallığı listesinin zirvesinde yer aldığı 1970 yılına geri götürüyor; o yıl Just Fontaine 13 gol atmıştı" diye açıkladı.

Stats Foot, “Mbappé, bu sezon Fransa milli takımıyla 16 gol atarak, 1957-1958 sezonunda 14 gol atan Just Fontaine’i geride bırakarak, bir sezonda Fransa milli takımı için en fazla gol atan oyuncu olarak yeni bir rekor kırdı” diye ekledi.