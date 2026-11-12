Resmî: Manchester United, Carrick'i görevden aldı. Pochettino, Manchester United'ın teknik direktörlüğüne bir adım uzaklıkta

Artık resmî: Manchester United, Michael Carrick'i görevden aldı. 1981 doğumlu Carrick, 2006-2018 yılları arasında Manchester United forması giymiş ve 26 Ocak 2026'dan bu yana takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Haberi sabah saatlerinde Fabrizio Romano duyurmuş, ardından kulübün resmî açıklamasıyla haber doğrulanmıştı. Geçen sezon takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımış olmasına rağmen Carrick, 2026-27 sezonuna çok kötü başladı: Manchester United, Premier Lig'de 10 hafta sonunda 8 puanla sondan üçüncü sırada.

POCHETTINO GELİYOR

Son saatlerde Carrick'in yerine Mauricio Pochettino'nun geçme ihtimali güçlendi. ABD millî takımının mevcut teknik direktörü olan Pochettino, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Manchester United, A takımın yeni teknik direktörü olması için Pochettino ile sözlü prensip anlaşmasına vardı. Sürecin ilerlemesi için ABD Futbol Federasyonu ile görüşmeler sürüyor; Pochettino'nun sözleşmesinde 10 milyon dolarlık fesih maddesi bulunuyor.