Lionel Scaloni, 2030 Dünya Kupası boyunca millî takımın başında kalmasını sağlayacak önemli bir sözleşme uzatmasına imza atarak geleceğini resmen Arjantin'e bağladı. Yeni anlaşma, dünya sahnesinde benzeri görülmemiş başarılarla geçen bir dönemin ardından Güney Amerika futbolunun efsane isimlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Reklam

Dünya Kupası şampiyonu için tarihi sözleşme uzatması

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Scaloni'nin dört yıl daha milli takımın başında kalacağını doğruladı. 2018'de göreve gelmesinden bu yana 48 yaşındaki teknik direktör, Arjantin'i dünya futbolunun baskın güçlerinden birine dönüştürdü. Görev süresine, Katar'daki 2022 Dünya Kupası, iki Copa America şampiyonluğu ve Finalissima kupası damga vurdu.

“‘Gringo’ Lionel Scaloni ve teknik ekibinin Arjantin milli takımının başındaki sözleşmesinin 2027-2030 dönemi için yenilendiğini resmen duyuruyoruz. Bu, AFA Yönetim Kurulu'ndaki herkes ve tüm Arjantinliler için sevinç verici bir an. Önemli bir duyuru. İlk sekiz yılın üzerine eklenen bu dört yıllık uzatmayla, federasyonumuz adına en fazla Dünya Kupası'nda görev yapan teknik direktör olacak. Takımı bunların üçünde yönetme sorumluluğunu üstlenecek.” AFA Başkanı Claudio 'Chiqui' Tapia, duyuru sırasında böyle konuştu. Açıklamayı ESPN aktardı.

Şüpheleri ve kişisel kaybı geride bırakmak

48 yaşındaki teknik direktörün kalma kararı, bir değerlendirme döneminin ardından geldi. Scaloni, son Dünya Kupası finalinde yaşanan hayal kırıklığının ardından sekiz yıllık dönemini “değerlendirmek” için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek geleceğine ilişkin soru işaretleri yaratmıştı. Deportivo, Lazio ve West Ham'ın eski oyuncusu için Arjantin görevi, A takım düzeyindeki ilk teknik direktörlük deneyimi. Scaloni daha önce yalnızca Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Jorge Sampaoli'nin yardımcısı olarak çalışmıştı.

Haberin duyulmasının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Scaloni, kendisine ve ekibine gösterdikleri ısrar ve güven için federasyona teşekkür etti. Scaloni, “Mutluyum. Şu anda kişisel olarak zor bir dönemden geçiyor olsam da bu bana bir tatmin duygusu veriyor. Hepimizin istediği buydu. İlk günkü noktadayız; aynı heyecanı ve her zamanki aynı isteği taşıyoruz. Aksi hâlde burada olmamız imkânsız olurdu” dedi.

Reklam Reklam

Rekorlarla dolu görev süresi devam ediyor

Scaloni'nin Sampaoli'nin yerine atanmasından bu yana ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekici. Takımın başında çıktığı 107 maçta 79 galibiyet, 18 beraberlik ve yalnızca 10 mağlubiyet aldı.

Related Topics

Onun yönetiminde takım, 231 gol atarak hücumda etkili olurken yalnızca 57 gol yiyen sağlam bir savunma performansı sergiledi. Scaloni'nin başarıları arasında Temmuz 2019 ile Kasım 2022 arasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisi de yer alıyor.

Ufukta yeni zorluklar var

Scaloni'yi şimdi yeni bir dönemde takımı yeniden şekillendirmek gibi zorlu bir görev bekliyor. 2030 Dünya Kupası dönemi, son yirmi yılda Lionel Messi'nin yer almadığı ilk dönem olacak. Messi, bu yılın başlarında unutulmaz milli takım kariyerine son vermişti. Scaloni, Arjantin'in dünya futbolunun zirvesindeki yerini koruması için yeni nesil yetenekleri belirleyip takıma kazandırmakla görevli olacak.

Reklam

Teknik ekibin önceliği ise yeniden sahaya dönüyor. Arjantin'in cuma günü Uruguay, gelecek salı günü de Kosta Rika ile hazırlık maçları oynaması planlanıyor.