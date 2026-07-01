Resmi karar… Yeni sezonda Suudi Ligi’ndeki yabancı oyuncu sayısı artacak mı?

Suudi Futbol Federasyonu, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasında elenmesinin ardından bu yönde bazı çağrılar gelmesi üzerine, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda Roshen Ligi’ndeki yabancı oyuncu sayısının artırılmasına ilişkin resmi bir karar aldı.

Suudi spor yorumcusu Khaled Al-Shneef, Suudi ligindeki rekabeti artırmak ve yerli oyuncuları profesyonel olmaya zorlamak amacıyla, gelecek sezon maç kadrosuna alınabilecek yabancı oyuncu sayısının 10'a çıkarılmasını talep etmişti.

Ancak Suudi gazetesi "Al-Riyadiya", Suudi Futbol Federasyonu'nun kulüplere gönderdiği resmi bir kararı ortaya çıkardı. Karara göre, her takımda 10 yabancı oyuncu kalacak; bunlardan ikisi 2005 veya daha sonra doğmuş olacak ve bir tanesi de 2000 yılında Suudi Arabistan'da doğmuş bir profesyonel olacak.

Gazete, kararın Roshen Ligi'nde hiçbir takımın maç kadrosuna 8'den fazla yabancı oyuncu dahil edemeyeceğini, bunun yalnızca Khadim Al-Haramain Şerifin Kupası ve Suudi Süper Kupası turnuvalarında izin verildiğini vurguladığını belirtti.

Her takımın en az 16, en fazla 25 oyuncu kaydetmesine izin verilir; ayrıca herhangi bir kulüp, doğum yılı şartını kaldırıp kadroda yer alan bir Suudi oyuncuyla telafi edebilir.