Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Manchester'a ulaşmasıyla Manchester United'da bugün, çarşamba günü itibarıyla yeni bir dönem başladı.

Reklam

Instagram hesabından Manchester'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Pochettino, böylece Cincinnati'den başlayan ve yedi saat süren yolculuğunun sona erdiğini duyurdu. Bu kare, yeni bir dönemin başladığının resmi ilanı gibi göründü.

Öte yandan "The Sun" gazetesi bugün, çarşamba günü yaptığı haberde Manchester United'ın teknik ekipten beş ismin ayrılığını doğruladığını yazdı.

Manchester United, Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndan kulübe geçerken yanında getirdiği sadık ekibine yer açmak için personel odasını boşaltıyor.

Michael Carrick'in ekibinden birçok isim kendine yeni bir iş aramak zorunda kalacak.

Reklam Reklam

Ayrılan yıldızlar arasında, daha önce takımı Premier Lig'de üç kez çalıştırmış olan antrenör Jonny Evans da bulunuyor.

Related Topics

38 yaşındaki futbolcu, Carrick'in görevde kaldığı süre boyunca onun yardımcılığını yaptı. Evans bu role daha önce geçici teknik direktör Darren Fletcher'ın yanında başlamıştı.

Futbolcu olarak Evans, Sir Alex Ferguson yönetiminde 2008/09, 2010/11 ve 2012/13 sezonlarında Premier Lig şampiyonlukları kazandı, ardından West Bromwich ve Leicester formalarını giydi.

Reklam

İngiltere Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Steve Holland da geçen ocak ayında atandığı görevinden sadece 11 ay sonra ayrılıyor.

Newcastle ve Real Madrid'in eski savunma oyuncusu Jonathan Woodgate de Carrick ile birlikte takımdan ayrıldı. İkili, Manchester United efsanesinin Middlesbrough'daki döneminde de birlikte çalışmıştı.

Reklam

21 Yaş Altı takımının eski teknik direktörü Travis Binnion da kulüpte geçirdiği beş yılın ardından A takım antrenörlüğü görevini bıraktı.

Son olarak, Burnley'nin eski kalecisi Craig Mawson da kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldı.

Reklam

Mawson, Ole Gunnar Solskjaer'den bu yana Manchester United'ı çalıştıran tüm teknik direktörlerin yönetiminde kulüpte görev yapmıştı.

Kulüp, ayrılıkları duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gruba tam bağlılıkları, özverileri ve profesyonellikleri için teşekkür ediyor, hepsine gelecekte başarılar diliyoruz."

Reklam

Kulüp, yeni sistemini uygulamaya koymak için çarşamba günü Carrington'a gelen Arjantinli Pochettino yönetiminde yeni bir yöne doğru ilerliyor.

Pochettino'yu acil bir görev bekliyor

54 yaşındaki Pochettino'nun yeni çevresine uyum sağlamak için pek fazla zamanı yok. Zira onu gelecek pazar günü Premier Lig'de deplasmanda Liverpool ile oynanacak kritik bir maç bekliyor. Bu karşılaşma, teknik direktörlük koltuğundaki ilk gerçek sınavı olacak.

Reklam

Manchester United, Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından geçen cuma günü Pochettino'nun atandığını açıklamıştı. Arjantinli teknik adam, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalindeki iki maçta ABD Milli Takımı'nı yönetmek için gelişini ertelemiş, ardından oyunculara veda ederek İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Pochettino'nun odağını uluslararası futboldan kulüp yönetiminin günlük meşguliyetlerine hızla çevirmesi gerekiyor. Atacağı her adım mercek altında olacak ve takımın performans ile sonuçlarda köklü ve hızlı bir değişime ihtiyacı var.