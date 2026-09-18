Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, gelecek uluslararası ara döneminde Portekiz Milli Takımı'nın resmi kadrosunu açıkladı.

Portekiz Milli Takımı, İspanya'ya karşı karşılıksız bir golle aldığı mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası mücadelesinden son 16 turunda elenirken, Cristiano Ronaldo'nun daha önce kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını açıkladığı turnuvadaki serüveni de böylece sona erdi.

Ancak Madeira'nın füzesi, Portekiz'in bu son Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından milli takımdaki emekliliğini şimdiye dek açıklamadı.

Jesus ise Ronaldo'yu gelecek uluslararası ara dönemde Portekiz'i temsil etmesi için kadroya çağırarak, ona milli takımla tarihine yeni bir sayfa yazma fırsatı vermeye karar verdi.



Portekiz Milli Takımı'nın tam kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleciler: Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Savunma: Joao Cancelo - Diogo Dalot - Ruben Dias - Tomas Araujo - Renato Veiga - Goncalo Inacio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Orta saha: Joao Palhinha - Ruben Neves - Vitinha - Joao Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Hücum: Francisco Conceicao - Francisco Trincao - Rafael Leao - Pedro Neto - Joao Felix - Cristiano Ronaldo - Goncalo Ramos - Fabio Silva.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz