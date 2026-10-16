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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resmi karar: İspanya Federasyonu, Vinicius'un cezasına ilişkin Real'in itirazına yanıt verdi

Vinicius Junior
Real Madrid
Villarreal
Barcelona
La Liga
Brezilya
İspanya

Clasico'ya yetişecek mi?

İspanya Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi, Brezilyalı Vinicius Junior'a verilen 4 maç men cezasını onadı. Villarreal maçında kırmızı kart görmesinin ardından Disiplin Komitesi tarafından verilen cezaya karşı Real Madrid'in cezanın iptali ya da en azından hafifletilmesi talebiyle yaptığı itiraz reddedildi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Vinicius böylece La Liga'da Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia karşılaşmalarında forma giyemeyecek; lige ancak milli maç arasının ardından, 21-22 Kasım'da oynanacak Celta Vigo maçıyla dönebilecek.

Real Madrid, konuyu İdari Spor Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor.

Real Madrid, Temyiz Komitesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde birçok talepte bulunmuş, ancak bunların tamamı reddedilmişti.

Başkentli kulüp, kırmızı kart nedeniyle verilen iki maçlık men cezasının iptal edilmesini ya da disiplin yönetmeliğinin 130.2. maddesi yerine 121.1. maddesinin uygulanmasını talep etti. Kulüp, saç çekmeyle ilgili önceki vakalarda disiplin içtihadı gereği ilk maddenin uygulandığını savundu; bu durumda kırmızı kart cezası yalnızca bir maça inecekti.

Öte yandan Real Madrid, Vinicius'un hakem Diaz de Mera'ya itirazları nedeniyle verilen iki maçlık men cezasının da kaldırılmasını istedi; disiplin yönetmeliğinin 127. maddesinin uygulanması için bir gerekçe bulunmadığını, bunun yerine cezası yalnızca ihtardan oluşan 118.1. maddesinin uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Temyiz Komitesi, Real Madrid'in sunduğu tüm gerekçeleri reddetti.

Kırmızı kartla ilgili olarak İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin kurulu, hakemin kararında açık bir maddi hata bulunmadığını belirtti.

Kurul ayrıca, olayın top için fiili bir mücadele sırasında yaşanmadığı gerekçesiyle 130.2. maddenin uygulanmasının doğru olduğunu değerlendirerek iki maçlık men cezasını korudu.

Temyiz Komitesi, Disiplin Komitesi'nin bu maddenin uygulanmasına ilişkin kararı hakkında, "İtiraz edilen kararın iptalini gerektirecek bir gerekçe eksikliği bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Buna göre iki maçlık men cezası, bu maddede öngörülen asgari ceza olarak yürürlükte kalıyor.


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