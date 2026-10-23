Asya futbolunun yönetsel tablosunu yeniden çizebilecek bir adımda, Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Uluslar Kupası'nın takviminin değişeceği yeni bir aşamaya zemin hazırlamak amacıyla tüzüğünde önemli değişiklikler yaptığını duyurdu.

Asya Futbol Konfederasyonu Genel Kurulu, bugün cuma günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, tüzükle ilgili bir dizi değişiklik paketini oybirliğiyle onayladığını açıkladı. Söz konusu paket, konfederasyon içindeki yönetişimin önümüzdeki aşamasını düzenlemeye yönelik geçiş hükümlerini içeriyor.

Bu adım, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun uluslararası müsabaka takviminde yapmayı planladığı beklenen değişikliklere yanıt olarak ve uluslararası kuruluşla yapılan istişarelerin ardından; Asya Futbol Konfederasyonu'nun seçim döngüsü ile büyük turnuvalarının takvimi arasındaki uyumu korumak amacıyla geldi.

Asya Kupası, 2032'den itibaren tarihini değiştiriyor

Asya Futbol Konfederasyonu'nun açıkladığı en dikkat çekici değişikliklerden biri, konfederasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, uluslararası müsabaka takviminin süregelen gelişimi çerçevesinde, 2032 yılı edisyonundan itibaren Asya Kupası'nın tek yıllardan çift yıllara taşınması oldu.

2027 Asya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanıyor ve bu edisyon, çift yıllara geçişten önce tek yıllarda düzenlenecek son edisyon olacak. Bir sonraki edisyon ise 2032'de yapılacak ve yeri henüz belirlenmedi.

Asya turnuvası, 2004 yılından bu yana ilk kez çift yıllara dönüyor.

Değiştirilen sistem, Asya seçimlerinin kıtasal turnuva takvimiyle uyumunun sürmesini güvence altına almayı; böylece yürütme ofisinin, müsabakanın organizasyonunu kritik aşamalarında denetlemeye devam etmesini ve yönetsel kararlar ile operasyonel süreçlerde istikrar sağlanmasını hedefliyor.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Genel Kurul'un onayının yönetişim sistemini güçlendirmeye, şeffaflığı ve sürekliliği korumaya yönelik bir adımı temsil ettiğini ve bunun kıtadaki futbolun geleceğine hizmet ettiğini vurguladı.

Şeyh Selman, Genel Kurul önündeki konuşmasında kararın yönetişimi güçlendirdiğini ve düzenlemelerin net ve amaçlarına uygun kalmasını sağladığını belirtti. Önümüzdeki aşamanın Asya futbolunun ortak çıkarına odaklanmayı ve şeffaflık, birlik ile kapsayıcılık değerlerini pekiştirmeyi sürdürmeyi gerektirdiğini ekledi.

2027 seçimleri

Yeni düzenlemeler uyarınca, Asya Futbol Konfederasyonu'ndaki başlıca liderlik koltukları için seçimler, tüzükte belirtilen maddelere uygun olarak 2027 yılında yapılacak. Ancak kazananlar, seçilir seçilmez görevlerine başlamayacak; görev süreleri 1 Ocak 2028'den itibaren başlayacak ve 2032 yılına kadar sürecek.

Buna karşılık, 2023-2027 dönemi için seçilen mevcut yetkililer, kendilerine tanınan seçim süresine bağlı kalarak görevlerini 2027 yılının sonuna kadar yürütmeye devam edecek.

Asya Futbol Konfederasyonu açıklamasını, önümüzdeki seçimlere ilişkin ek ayrıntıların uygun zamanda duyurulacağını teyit ederek sonlandırdı. Yeni değişiklikler ise seçim takvimi ile kıtanın milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının tarihleri arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesine zemin hazırlıyor.