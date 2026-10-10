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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Resmi karar: Chelsea, Palmer'ın geleceğiyle ilgili tartışmaları sonlandırdı

C. Palmer
Chelsea
Premier Lig
İngiltere

Daha fazla spekülasyona yer yok

İngiliz yıldız Cole Palmer, Chelsea ile 2034 yazına kadar uzanan yeni bir sözleşmeye imza atarak önümüzdeki yıllarda Londra kulübündeki kariyerine devam etme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Chelsea'nin "X" platformundaki resmi hesabı, üzerine 2034 yazısı eklenmiş bir Palmer fotoğrafı paylaştı.

İngiliz gazetesi "The Athletic"e göre, 24 yaşındaki oyun kurucu zaten önümüzdeki yedi yılı kapsayan bir sözleşmeyle bağlıydı ancak kulüp içindeki önemine karşılık, geliştirilmiş mali şartlarla 12 ay daha uzatmayı kabul etti.

Bu adım, Chelsea'nin kadrosundaki en önemli yetenekleri elinde tutma yönündeki son çabaları kapsamında geliyor. Zira 2026 yılı içinde başta kaptan Reece James, orta saha oyuncusu Moises Caicedo, forvet Joao Pedro ve kanat oyuncusu Pedro Neto olmak üzere birçok temel oyuncu sözleşmelerini uzattı.

Palmer'ı Chelsea'den ayrılmakla ilişkilendiren söylentilere rağmen, İngiliz milli oyuncu geçen nisan ayında "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamalarda Londra ekibinden ayrılmayı planlamadığını vurgulamıştı.

Palmer, 2023 yılında Manchester City'den Chelsea'ye katıldı ve takımın formasıyla çıktığı 138 maçta 58 gol kaydederken 34 asist yaptı.

Oyuncu, 2025 yılında UEFA Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına ulaşan takım kadrosunun önemli unsurlarından biriydi; son turnuvanın finalinde iki gol kaydederek Paris Saint-Germain karşısındaki zafere katkı sağladı.

Bu sezon ise Palmer, Chelsea'nin çeşitli kulvarlardaki ilk 7 maçında 4 gol atıp 2 asist yaptı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi ise Premier Lig puan tablosunda onuncu sırada yer alıyor.

Palmer, teknik direktör Thomas Tuchel'in açıkladığı son İngiltere milli takım kadrosuna dahil edilmişti ancak fiziksel yükünün yönetilmesi gerekliliği nedeniyle kadrodan çekildi.


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