Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, bugün çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Paris Saint-Germain ile yapılacak karşılaşma için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Manchester City'nin ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Diğer tarafta Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique'nin açıkladığı ilk 11 ise şöyle:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Fabian, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.