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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Resmî kadrolar: Manchester City-Paris Saint-Germain maçında Haaland ve Dembele karşı karşıya

M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Fransa

Beklenen zirve

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, bugün çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Paris Saint-Germain ile yapılacak karşılaşma için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Manchester City'nin ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

  Diğer tarafta Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique'nin açıkladığı ilk 11 ise şöyle:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Fabian, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.

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