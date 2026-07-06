Resmi kadro... Yamal, İspanya-Portekiz maçında Cristiano'ya meydan okuyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde bu akşam Pazartesi günü Dallas Stadyumu'nda Portekiz ile oynanacak maç için "La Roja" kadrosunu açıkladı.

İspanya kadrosunun başında Lamine Yamal yer alırken, Matador'un hücum hattında ona Dani Olmo, Alex Baena ve Mikel Oyarzabal üçlüsü eşlik ediyor.

Kadronun tamamı şu şekilde:

Kaleci: Simon.

Defans: Boro, Kobarsi, Laporte, Kokoria.

Orta saha: Pedri, Rodri, Olmo.

Forvet: Yamal, Baena, Oyarzabal.

Diğer tarafta ise Cristiano Ronaldo, İspanya karşısında Portekiz milli takımının hücumunu yönetmeye hazırlanıyor ve ona Bruno Fernandes, João Félix ve Pedro Neto üçlüsü eşlik ediyor.

Teknik direktör Roberto Martínez tarafından açıklanan Portekiz kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Costa.

Defans: Cancelo, Diaz, Vega, Mendes.

Orta saha: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Forvet: João Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.

İspanya ile Portekiz arasındaki maçın galibi, çeyrek finalde ABD ile Belçika arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.