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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Resmi kadro: Ivan Toney, Auckland karşısında Al Ahly'nin hücumunu yönetiyor

Al Ahli - Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda

Sundowns kazananı bekliyor


Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Marino Pušić, bu akşam çarşamba günü Yeni Zelanda temsilcisi Auckland ile oynanacak 2026 Kıtalararası Kupası maçı için takımının ilk on birini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Al Ahli'nin evi olan İnma Stadı, kulüpler arası Kıtalararası Kupa'nın ilk turu kapsamında Al Ahli ile Auckland arasındaki maça ev sahipliği yapıyor.

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Kazanan taraf, bir sonraki aşamada; Asya, Afrika ve Okyanusya şampiyonları arasında oynanan Kıtalararası Kupa müsabakaları kapsamında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile karşılaşacak.

Al Ahli'nin ilk on biri şöyle oluştu:

Kaleci: Edouard Mendy.

Savunma: Muhammed Abdurrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez ve Zekeriya Hosavi.

Orta saha: Ziyad el-Cehni, Spertsyan ve Atangana.

Hücum: Trincão, Ivan Toney ve Galeno.

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