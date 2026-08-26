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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Resmi kadro: Ivan Toney, Al Ahly'nin hücumuna Auckland City karşısında liderlik ediyor

Al Ahli - Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda

Sundowns kazananı bekliyor


Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin teknik direktörü Marino Pusic, bugün çarşamba akşamı 2026 Kıtalararası Kupa müsabakaları kapsamında Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile oynanacak karşılaşma için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Al-Ahli'nin evi olan Inma Stadyumu, Kulüpler Kıtalararası Kupası'nın ilk tur müsabakaları kapsamında Al-Ahli ile Auckland City arasındaki maça ev sahipliği yapıyor.

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Kazanan taraf, Asya, Afrika ve Okyanusya şampiyonları arasındaki üç kıtalar kupası müsabakaları kapsamında bir sonraki aşamada Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile karşılaşmaya hak kazanacak.

Al-Ahli'nin ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Edouard Mendy.

Savunma: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez ve Zakaria Hawsawi.

Orta saha: Ziyad Al-Juhani, Spertsyan ve Atangana.

Hücum: Trincão, Ivan Toney ve Galeno.

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