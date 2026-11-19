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Inter, "Fondazione Inter" adlı yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını duyurdu.

Bu kapsamda Inter Campus ile köklü iş birliği sürüyor. İş birliği, kulüp başkanının Massimo Moratti (fotoğrafta) olduğu 1997'den bu yana devam ediyor.

RESMÎ AÇIKLAMA: FC Internazionale Milano, aylar süren stratejik planlamanın ardından Fondazione Inter'in önümüzdeki haftalarda faaliyetlerine başlayacağını memnuniyetle duyurur.

Bu proje, Inter'in sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve bulunduğu bölgeye destek alanlarında yıllardır sürdürdüğü çalışmaların doğal bir devamı niteliğinde. Amaç, kulübün bir asrı aşkın tarihinde oluşturduğu insani ve kültürel birikimi ve değerleri korumak, geliştirmek ve toplumun hizmetine sunmak.

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Vakıf, ilham verme, insanları bir araya getirme ve harekete geçirme gücünü bireyler ve topluluklar için somut fırsatlara dönüştürmeyi amaçlayacak. Faaliyetleri; kişisel gelişimi, toplumsal katılımı ve olumlu, kalıcı etki yaratabilecek süreçlerin oluşturulmasını destekleyen program ve girişimlerden oluşacak. Bu çalışmalarda özellikle genç kuşaklara odaklanılacak.

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Yeni yapı, Inter'e özgü ilişki ağını, uzmanlığı ve insanları bir araya getirme gücünü üçüncü sektör kuruluşlarının, kurumların ve sosyal alanda çalışan örgütlerin kullanımına sunacak. Böylece her gün bireylerin ve toplulukların yararına çalışanların faaliyetlerini desteklemeyi ve etkisini artırmayı hedefleyecek.

Kulüp, vakıf aracılığıyla hedef odaklı projeler ve girişimler geliştirecek; özgürleşme süreçlerini, gelişim fırsatlarını ve destek faaliyetlerini teşvik edecek. Bu kapsamda, demokrasinin güçlü bir aracı olarak spora özel önem verecek. Vakıf ayrıca köklerini Milano'nun dokusuna sağlam biçimde salacak. Inter'in doğup büyüdüğü şehir, faaliyetler için doğal bir başlangıç noktası. Kulüp, bulunduğu bölgeyle kurduğu bağın kimliğinin temel unsurlarından biri olduğuna inanıyor.

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Vakıf, bu güçlü köklerden aldığı destekle faaliyetlerini zaman içinde ülke sınırlarının ötesine de taşıyabilecek. Böylece Inter'i her zaman tanımlayan açıklık, dayanışma ve insanlara gösterilen özen değerlerinin dünyaya yayılmasına katkıda bulunacak.

Bu süreçte, 1997'den beri devam eden Inter Campus iş birliği, kulübün hayırseverlik stratejisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürecek. FC Internazionale Milano, programın gelişimini ve faaliyetlerini desteklemeye devam edecek. Böylece program, kulübü tanımlayan kimliği, değerleri ve simgeleri dünya genelinde yansıtabilecek. Inter de yerel topluluklara yönelik esnek ve uzun vadeli girişimlerle sosyal çalışmalarını ve uluslararası iş birliği faaliyetlerini sürdürecek.

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Vakıf, sahadaki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal açıdan en önemli konular üzerine diyalog ve düşünce alışverişi için bir alan olmayı hedefliyor. Farklı uzmanlıkların, deneyimlerin ve bakış açılarının buluşmasını teşvik edecek. Bilim, akademi, kültür ve kurumlar dünyasının katılımıyla, katılım, sorumluluk ve ortak gelişim kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.

Vakıf, zaman içinde faaliyetlerini toplulukların ihtiyaçlarına ve toplumdaki dönüşümlere yanıt verebilecek girişim ve projelerle şekillendirecek. Bunu yaparken Inter'i her zaman tanımlayan değerlerle bağını koruyacak.