Resmi erteleme: Suudi Arabistan Ligi fikstüründe kapsamlı revizyon açıklandı

Suudi Arabistan Profesyonel Lig Birliği, Roshn Ligi'nin 5-7 Kasım tarihleri arasında oynanması planlanan 13. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Bu karar, Asya Futbol Konfederasyonu'nun Krallık'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nı yeniden takvimlendirme kararının ardından geldi.

Birlik, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, kararın sezon takviminin kapsamlı bir gözden geçirilmesi çerçevesinde alındığını, kıtasal turnuvanın tarihinin değişmesiyle oluşan ek zaman diliminden yararlanıldığını, amacın ise lig maçlarını sezonun kalan dönemine yeniden dağıtmak ve maç tarihleri ile oyuncuların dinlenme ve toparlanma dönemleri arasında daha iyi bir denge sağlamak olduğunu vurguladı.

Birlik, müsabaka takviminde önerilen değişiklikleri görüşmek ve haftaların dağılımı ile takvimle ilgili hususlara dair kulüplerin görüşlerini dinlemek amacıyla Roshn Ligi kulüpleriyle bir çalıştay düzenleyeceğini belirtti.

Birlik, 13. hafta maçları için şimdiye kadar yeni bir tarih belirlemedi; gözden geçirme sürecinin tamamlanması ve güncellenmiş takvimin ilgili mercilerle koordinasyon içinde onaylanmasının ardından tarihleri açıklayacağını ifade etti.

2027 Asya Kupası neden ertelendi?

Suudi Ligi'nin kararı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun, 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan 2027 Asya Kupası'nı ertelediğini açıklamasının ardından geldi.

Konfederasyon, yerel organizasyon komitesi ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yapılan istişarelerin ardından turnuvanın yeni tarihi olan 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 arasında düzenlenmesine karar verdi. Konfederasyon, kararın bölgenin yaşadığı istisnai koşullar ile bunlardan kaynaklanan lojistik zorluklar ve seyahat hareketliliğindeki aksamalar ışığında alındığını açıkladı.