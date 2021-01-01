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Eintracht Frankfurt eski golcüsü Luka Jovic'i kiraladı

Goal
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Luka Jovic Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, eski golcüsü Luka Jovic'i Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Luka Jovic, Eintracht Frankfurt'a geri döndü. Sırp golcü sezonun geri kalanında Bundesliga'da top koşturacak.

Eintracht Frankfurt formasıyla 2018-19 sezonunda 48 maçta 27 gol atıp dikkatleri üzerine çeken Luka Jovic, 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol ekibinde bekleneni veremeyen Sırp golcü, eski takımına kiralık olarak geri döndü.

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    Bu sezon Real Madrid formasını yalnızca 5 kez giyebilen 23 yaşındaki golcü golle buluşamamıştı.

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