Resmi davet: Mourinho, Roma karşısında Real Madrid'in silahlarını topluyor

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında yarın çarşamba günü Roma ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Mourinho'nun tercihlerinde Eder Militao, Rodrygo Goes ve Raul Asencio sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Real Madrid, Avrupa'daki organizasyonun ilk haftasında Inter'i 2-1 yenmişti.
Real Madrid'in tam kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.
Defans: Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Orta saha: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.
Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.