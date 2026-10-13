24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Çeviri:

Resmi davet: Mourinho, Roma karşısında Real Madrid'in silahlarını topluyor

J. Mourinho
Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İspanya
İtalya

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında yarın çarşamba günü Roma ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde Eder Militao, Rodrygo Goes ve Raul Asencio sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Real Madrid, Avrupa'daki organizasyonun ilk haftasında Inter'i 2-1 yenmişti.


Real Madrid'in tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defans: Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Orta saha: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin