Son yıllardaki yatırım politikasına ters düşen sürpriz bir hamleyle Chelsea kulübü, deneyimli İngiliz forvet Danny Welbeck'i Brighton'dan iki sezonluk bir anlaşmayla kadrosuna kattığını, yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun isteği doğrultusunda resmen açıkladı.

Resmî açıklama, Londra kulübünün bugün cumartesi günü yayımladığı basın bülteniyle geldi. Bültende şu ifadelere yer verildi: "Chelsea kulübü, Premier Lig takımlarından Brighton and Hove Albion'dan Danny Welbeck'in transferini duyurmaktan mutluluk duyar." Bu hamle, 35 yaşındaki oyuncunun büyük kulüplerin saflarına dönüşünü temsil ediyor.

Bu transfer, bu yaz Stamford Bridge'de görevi devralan ve Real Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından Premier Lig'deki ilk tecrübesini yaşayan Xabi Alonso'nun talebiyle gerçekleşti. İspanyol teknik direktör, İngiliz futbolunun baskısına alışkın deneyimli bir oyuncunun kadroya katılmasında ısrarcı olmuştu.

Welbeck, Premier Lig'de dolu dolu bir geçmişe sahip. Daha önce Manchester United ve Arsenal formaları giyen oyuncu, geçen sezon Brighton'da paha biçilmez bir unsur haline gelmiş ve tüm kulvarlarda oynadığı 40 maçta 14 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Transfer, Chelsea açısından büyük bir risk taşımıyordu; zira oyuncunun Brighton'la sözleşmesinde Haziran 2027'ye kadar yalnızca bir yıl kalmıştı. Bu durum, iki sezonluk anlaşmada transferin iki tarafa da uygun şartlarda tamamlanmasını kolaylaştırdı.

Bu hamle, son yıllarda genç oyuncuları kadroya katmaya dayanan Chelsea stratejisinde dikkat çekici bir dönüşümü temsil ediyor. Ancak Xabi Alonso'ya transferlerde geniş yetkiler verilmesi, kulübe katılırken öne sürdüğü temel şartlardan biriydi; özellikle de 138 milyon euro karşılığında Morgan Rogers'ın transferiyle temsil edilen değerli bir hoş geldin hediyesi almasının ardından.

Bu transfer, kariyeri boyunca yalnızca Birleşik Krallık'ta oynayan Welbeck'e futbol kariyerini kendi vatanında sürdürme imkânı tanıyor. Bu, deneyimin ve yetkinliğin yaş sınırı tanımadığını kanıtlamaya çalıştığı büyük ve son bir meydan okuma niteliğinde.