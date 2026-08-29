Resmi bir teklif yok: City, Enzo Fernandez transferinden vazgeçti mi?

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Arjantinli Enzo Fernandez'in geleceği, devam eden yaz transfer döneminde büyük tartışmalara sahne oluyor.

Son çıkan haberlerde, Chelsea yönetimiyle transfere ilişkin görüşmelerin ilerlemesinin ardından Enzo Fernandez'in Manchester City'ye transfer olmaya yaklaştığı belirtildi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Enzo Fernandez, sözleşmenin kişisel şartları konusunda Manchester City ile yalnızca sözlü bir anlaşmaya sahip."



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Şunları ekledi: "Transfer, iki kulübün kararına bağlı. Zira Manchester City şu ana kadar Chelsea'ye resmi bir teklif göndermedi, ancak iki taraf arasındaki temasların yakında başlaması bekleniyor. Transfer bedeliyle ilgili karar ise Chelsea'ye ait olacak."

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Enzo, Premier Lig'in mevcut haftasında Chelsea ile yeniden forma giymeyebilir."



