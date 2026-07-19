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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resmi bir maçta… Fransa kalesinin 118 yıldır yaşadığı en büyük sıkıntı!

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
Fransa
İngiltere
ABD

Gall'lar ilk yarıda 4 gol yedi

Fransız milli takımı, dün gece 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiliz rakibine karşı (6-4) skorla tarihi bir yenilgiye uğradı ve bir dizi olumsuz rekor kırdı.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Les Bleus, 12 Ekim 1960’da İsviçre’ye karşı 6-2 yenildikleri hazırlık maçından bu yana ilk kez tek bir maçta 6 gol yedi.

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Ayrıca bu, Fransa tarihinin resmi bir maçta 6 veya daha fazla gol yediği sadece ikinci kez oldu; ilki, 1908 Olimpiyat Oyunları'nda Danimarka'ya karşı (17-1) skorla alınan rekor mağlubiyetti.

Fransa, teknik direktör Raymond Dominique yönetimindeki 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki mağlubiyet yaşadı.

Les Bleus, yarı finalde İspanya’ya (2-0) yenildikten sonra, Dünya Kupası tarihinde ilk kez arka arkaya iki maçı iki gol veya daha fazla farkla kaybetti.


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