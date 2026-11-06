Real Madrid, Avrupa'nın büyük kulüplerinin teknik yönetimlerinin ilgisini çeken olağanüstü bir transferi tamamlamanın eşiğine geldi. İspanyol ekibi, 16 yaşındaki genç İngiliz yetenek JJ Gabriel'i kadrosuna katmaya yaklaştı ve bu transfer artık yalnızca bir zaman meselesi haline geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid; Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City, Chelsea ve Barcelona gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinden oluşan bir grubun önüne geçmeyi başardı. Bu kulüpler, yetenekli oyuncunun Manchester United'dan ayrılma kararının ardından çevresiyle temasa geçmişti.

Gabriel'in Old Trafford'dan ayrılışı, İngiliz futbolunda yaşla ilgili pek çok rekoru kırmayı başaran oyuncunun yeteneğine hayran kalan Avrupa devlerinden bazılarının ilgisini çekti.

Manchester United'dan ayrılışına eşlik eden tartışmalara ve oyuncunun çevresiyle ilgili ortaya çıkan gürültüye rağmen, bu durum Real Madrid'in ilgisini etkilemedi. İspanyol ekibi, İngiltere'yi tüm yaş kategorilerinde temsil eden ve bu sezon UEFA Gençler Ligi'ndeki ilk çıkışında hat-trick yapan oyuncunun büyük teknik potansiyelinden yararlanarak, transferi bitirmek için en başından itibaren öndeki konumdaydı.

Gabriel, 6 Ekim'de 16 yaşını doldurdu. Bu yaş, 2022 yılında Chelsea, Arsenal ve West Ham United akademilerinden geçtikten sonra katıldığı Manchester United ile bağını sona erdirmek için gereken karmaşık işlemlerin başlatılmasına imkan tanıyan yaştı.

Oyuncu, topla ilgili olağanüstü becerileri sayesinde geniş çapta yayılan bir fenomene dönüştüğünde henüz 11 yaşını geçmemişti. Küçük yaşına rağmen topu yere düşürmeden binlerce dokunuş yapabiliyordu. Daha sonra Manchester'daki gelişimi, beklentiler doğrultusunda ilerlediğini doğruladı.

2025 yılı, Gabriel'in Manchester United 18 yaş altı takımındaki ilk çıkışına sahne oldu. 14 yaşındayken Leeds United filelerine iki gol bırakarak, kulüp tarihinde takımın formasını giyen en genç oyuncu oldu.

Bir sonraki sezon ise 29 maçta 26 gol kaydetti ve Premier Lig'de 18 yaş altı en iyi oyuncu ödülünü aldı.

2026 yılında ise UEFA Gençler Ligi'ndeki maceraya Sabah'a karşı bir hat-trick kaydederek başladı. Ayrıca Ruben Amorim ona ilk takımla antrenman yapma fırsatı verdi. Daha sonra Michael Carrick, yeni sezon hazırlık döneminde İsveç'in başkenti Stockholm'de Atletico Madrid'e karşı oynanan bir hazırlık maçında onu ilk kez oyuna dahil etti.

İlk takımda fırsat bulmada sürekliliğin olmaması, babası Joe Okereul'un oyuncunun Manchester United'dan ayrılma kararını gerekçelendirmek için dayandığı en belirgin sebeplerden biriydi.

Babası, oğlunun aksine hücumda değil, savunma bölgesinde profesyonel seviyede futbol oynamıştı. Ancak oğlunun isminin daha pazarlanabilir bir isimle değiştirilmesinden, henüz 14 yaşındayken Nike şirketiyle bir sponsorluk anlaşması imzalanmasına kadar Gabriel'in kariyerinin baş mimarı haline geldi. Bu anlaşma, Amerikan şirketinin daha önce henüz genç yaşta olan Brezilyalı yıldız Neymar ile yaptığı anlaşmadan bile daha kazançlı olarak değerlendirildi.

Babasının yanı sıra, menajer Ali Barat da Gabriel'in kariyerinin hatlarını çizmede belirleyici bir rol oynadı. Kendisi "Epic Sports" ajansının kurucusu olmasının yanı sıra, geçen yaz Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transferini üstlenmesinin ardından Santiago Bernabeu'nun koridorlarında da iyi tanınıyor.

On altıncı doğum gününün yaklaşmasıyla birlikte Gabriel, geçen Eylül ayında Manchester United'dan ayrılmak için resmi bir talepte bulundu. Son haftalarda oyuncu, Real Madrid'e transferinin tamamlanmasını bekleyerek İspanya'da özel bir antrenörün gözetiminde çalışıyor. Bu transferi resmi açıklamadan ayıran tek şey ise imza.

Manchester United'ın, oyuncunun yetiştirilme hakları karşılığında sınırlı bir meblağ alması bekleniyor. Tahminler yalnızca 300 bin sterlin civarında bir rakama işaret ederken, İngiliz kulübünün yetkilileri, gelecekteki değerinin birçok kişi tarafından 100 milyon avroyu aşacağı öngörülen bir yeteneği kaybetmeleri nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor.

Gabriel, Real Madrid Castilla takımında kariyerine başlayacak ve Jose Mourinho ile yardımcı ekibinin gözetiminde olacak.

Plan, ilk takıma geçişini daha sorunsuz bir şekilde hazırlamak ve Manchester United'dan ayrılışına eşlik eden karışıklıklardan kaçınmak.

Resmi bildirim

Aynı bağlamda transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "JJ Gabriel'in Real Madrid'e transferi yaklaştı. 16 yaşındaki yeteneğin menajerlik ekibi, ilgilenen tüm kulüplere nihai kararını bildirdi."

Şöyle devam etti: "Onu kadrosuna katmaya çalışan büyük kulüplere, Gabriel'in yalnızca Real Madrid'e transfer olmak istediğine dair resmi bildirim yapıldı. Bununla eş zamanlı olarak anlaşmanın maddelerine son rötuşlar yapılıyor. Transferin sonuçlanması son derece yakın hale geldi."