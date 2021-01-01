RESMİ: Ajax transferi rekoru kırarak Sebatien Haller'i kadrosuna kattı

Hollanda devi, West Ham United'ın forveti Sebastien Haller'i 22.5 milyon euro karşılığında transfer ederek kulüp rekoru kırdı.

, 'ın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Sebastien Haller ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

2019 yazında 'tan 50 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer olan Haller, geçtiğimiz sezon 35 maçta 7 gol kaydedebilmişti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon ile Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 3 gol atabildi.

Ajax, bu transfer için West Ham United'a 22.5 milyon euro ödeyerek kulüp rekoruna imza attı. ekibinin önceki transfer rekoru David Neres'e aitti. Ajax, Neres için Sao Paulo'ya 22 milyon euro ödemişti.

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Ajax tarihinin en pahalı 5 transferi

Oyuncu Sezon Eski Takımı Transfer Bedeli Sebastien Haller 2020-21 West Ham United 22.5 milyon € David Neres 2016-17 Sao Paulo 22 milyon € Miralem Sulejmani 2008-09 Heerenveen 16.25 milyon € Daley Blind 2018-19 Man Utd 16 milyon € Antony 2020-21 Sao Paulo milyon €

Ajax'ın en pahalıya sattığı 5 oyuncu