RESMİ: Ajax transferi rekoru kırarak Sebatien Haller'i kadrosuna kattı
Yorum()
Sky
Ajax, West Ham United'ın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Sebastien Haller ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
2019 yazında Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer olan Haller, geçtiğimiz sezon 35 maçta 7 gol kaydedebilmişti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon ile Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 3 gol atabildi.
Ajax, bu transfer için West Ham United'a 22.5 milyon euro ödeyerek kulüp rekoruna imza attı. Hollanda ekibinin önceki transfer rekoru David Neres'e aitti. Ajax, Neres için Sao Paulo'ya 22 milyon euro ödemişti.
Ajax tarihinin en pahalı 5 transferi
|Oyuncu
|Sezon
|Eski Takımı
|Transfer Bedeli
|Sebastien Haller
|2020-21
|West Ham United
|22.5 milyon €
|David Neres
|2016-17
|Sao Paulo
|22 milyon €
|Miralem Sulejmani
|2008-09
|Heerenveen
|16.25 milyon €
|Daley Blind
|2018-19
|Man Utd
|16 milyon €
|Antony
|2020-21
|Sao Paulo
|milyon €
Ajax'ın en pahalıya sattığı 5 oyuncu
|Oyuncu
|Sezon
|Yeni Takımı
|Transfer Bedeli
|Frenkie de Jong
|2019-20
|Barcelona
|86 milyon €
|Matthijs de Ligt
|2019-20
|Juventus
|85.5 milyon €
|Davinson Sanchez
|2017-18
|Tottenham
|42 milyon €
|Hakim Ziyech
|2020-21
|Chelsea
|40 milyon €
|Donny van de Beek
|2020-21
|Man Utd
|39 milyon €