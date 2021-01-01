Premier Lig

RESMİ: Ajax transferi rekoru kırarak Sebatien Haller'i kadrosuna kattı

Goal
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Haller
Sky
Hollanda devi, West Ham United'ın forveti Sebastien Haller'i 22.5 milyon euro karşılığında transfer ederek kulüp rekoru kırdı.

Ajax, West Ham United'ın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Sebastien Haller ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

2019 yazında Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer olan Haller, geçtiğimiz sezon 35 maçta 7 gol kaydedebilmişti. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon ile Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 3 gol atabildi.

Ajax, bu transfer için West Ham United'a 22.5 milyon euro ödeyerek kulüp rekoruna imza attı. Hollanda ekibinin önceki transfer rekoru David Neres'e aitti. Ajax, Neres için Sao Paulo'ya 22 milyon euro ödemişti.

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    Ajax tarihinin en pahalı 5 transferi

    Oyuncu Sezon Eski Takımı Transfer Bedeli
    Sebastien Haller 2020-21 West Ham United 22.5 milyon €
    David Neres 2016-17 Sao Paulo 22 milyon €
    Miralem Sulejmani 2008-09 Heerenveen 16.25 milyon €
    Daley Blind 2018-19 Man Utd  16 milyon €
    Antony 2020-21 Sao Paulo milyon €

    Ajax'ın en pahalıya sattığı 5 oyuncu

    Oyuncu Sezon Yeni Takımı Transfer Bedeli
    Frenkie de Jong 2019-20 Barcelona 86 milyon €
    Matthijs de Ligt 2019-20 Juventus 85.5 milyon €
    Davinson Sanchez 2017-18 Tottenham 42 milyon €
    Hakim Ziyech 2020-21 Chelsea 40 milyon €
    Donny van de Beek 2020-21 Man Utd 39 milyon €

     

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