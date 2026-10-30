Resmi adım: Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğinde dikkat çeken gelişme

Portekiz Milli Takımı'yla olan ilişkisinin istikrarını tehdit eden tartışmalı bir krizin ardından, Cristiano Ronaldo'nun "Avrupa'nın Brezilyası" saflarına yeniden dönmenin eşiğinde olduğu görülüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Al-Nassr kaptanının kasım ayındaki önümüzdeki milli ara süresince takıma katılımına dair kritik bir adım attı.

Suudi Al-Nassr kulübü, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan resmi bir yazı alarak; Ronaldo ve takım arkadaşı Joao Felix'in, Avrupa Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Galler'e karşı oynanacak iki önemli maça hazırlık kapsamında A Milli Takım'a katılmak üzere davet edilmeleri talep edildi.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Portekiz Federasyonu'nun ikiliyi davet etmek üzere Al-Nassr yönetimine resmi bir talep gönderdiğini ve bunun önümüzdeki kampa katılmalarına zemin hazırladığını belirtti. Bu gelişme, geçtiğimiz eylül ayında kampı öfkeyle terk ettiği krizin ardından Ronaldo'nun milli takıma dönme ihtimalini güçlendiriyor.

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi Dördüncü Grup müsabakalarının son haftasında 14 Kasım'da Braga şehrinde Danimarka ile karşılaşmaya, ardından üç gün sonra Galler'e konuk olmaya hazırlanıyor.

Portekiz Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz 30 Eylül'de milli takım kampını terk etmesi nedeniyle 30 gün ceza verdiğini açıklamıştı. Ancak ceza, olayın yaşandığı tarihten itibaren geriye dönük olarak hesaplandı; bu da ceza süresinin kasımdaki milli ara başlamadan önce sona ereceği anlamına geliyor.

Böylece, disiplin cezasının sayfası kapanmasıyla Portekiz Milli Takımı kaptanı yeniden milli takımda yer almaya uygun hale geldi. Gözler ise teknik heyetle ilişkisinin niteliğine ve milli takımla geleceğine dair pek çok soru işareti doğuran anlaşmazlığı aşabilme kapasitesine çevrilmiş durumda.

41 yaşındaki Ronaldo, 7 Ekim'de yayımladığı uzun bir açıklamada, krizin yansımalarını kontrol altına alma çabasıyla sergilediği davranış nedeniyle Portekiz taraftarlarından ve takım arkadaşlarından özür diledi. Oyuncu ayrıca teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisinin sona erdiğini açıkladı; bu gelişme, özellikle son dönemde milli takımdaki katılımını ve rolünü çevreleyen anlaşmazlıklar göz önüne alındığında tabloya daha fazla belirsizlik kattı.

Krizin kökeni, Portekiz Milli Takımı'nın 2-1 kazandığı Portekiz-Norveç karşılaşmasında Ronaldo'nun rolüne dair bir anlaşmazlığa dayanıyor. Olayın ayrıntılarına göre, Al-Nassr kaptanı, teknik direktörünü kendisini yedek kulübesinde tutma sözünden caymakla ve Portekiz Milli Takımı'nın 4-2 kazandığı Danimarka maçından önceki basın toplantısında anlaşmazlığı kontrol altına almak için üzerinde uzlaştıkları formüle uymamakla suçladı.

Ancak işler teknik anlaşmazlığın sınırlarında durmadı; Ronaldo, basın toplantısının ardından milli takımın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki kampını terk etme kararı aldı ve bu, Portekiz spor camiasında geniş yankı uyandıran bir davranış oldu. Olay, özellikle teknik heyetle ilişkisine ve önümüzdeki milli maçlarda hesaplamaların dışında bırakılabilme ihtimaline dair soru işaretlerinin artmasıyla, milli takım kaptanının geleceğine ilişkin gerçek bir krize dönüştü.

Ve şimdi, resmi davet yazısının Al-Nassr kulübüne ulaşmasıyla, Ronaldo'nun kasım ayında Portekiz Milli Takımı'na dönüş yolunun açıldığı görülüyor. Ancak en önemli soru şu: Dönüşü anlaşmazlıkların tamamen sona ermesi anlamına mı geliyor, yoksa kriz hâlâ başka bölümler mi saklıyor?