Resmi açıklamayla... FIFA, Partey'in Kanada'ya girişinin engellenmesi konusunda yorum yaptı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Cuma günü, Ganalı Thomas Partey'in önümüzdeki Çarşamba akşamı (yerel saatle) oynanacak Panama ile Dünya Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni, Kanada'ya giriş vizesi başvurusunun reddedilmesi oldu.

FIFA, Reuters ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FIFA, Thomas Partey'in Kanada hükümeti tarafından vize başvurusu reddedildiği için, 17 Haziran Çarşamba günü Panama ile oynanacak ilk maç için ABD'nin Boston kentindeki Gana milli takım kampından Kanada'ya seyahat edemeyeceğini teyit eder."

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Uluslararası Federasyon şöyle devam etti: "FIFA, ev sahibi ülkelerin göçmenlik prosedürlerine, buna vize başvurularının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, müdahale etmez."

"The Athletic" gazetesi, Kanada hükümetinin, Londra'da tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ganalı orta saha oyuncusuna ülkeye giriş vizesi vermeyi reddettiğini bildirmişti.

Böylece, eski Arsenal ve Atlético Madrid yıldızı, Kanada'nın Toronto kentinde Gana milli takımının Panama ile oynayacağı açılış maçında forma giyemeyecek.

Panama maçında yer alamayacak olsa da, 32 yaşındaki Partey, turnuvanın ABD'de oynanacak sonraki maçlarında milli takım kadrosuna geri dönebilecek.

Ciddi suçlamalar

Barti'nin 2020 ile 2022 yılları arasında Londra'da 7 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından, Dünya Kupası'nda Gana'yı temsil etmesi için kadroya çağrılması büyük tartışmalara yol açtı.

İspanyol Villarreal oyuncusu tüm suçlamaları reddediyor ve duruşma tarihi bu yılın Kasım ayı olarak belirlendi, ancak 2027'ye ertelenebilir.

Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, ciddi suçlamalara rağmen Partey'i Dünya Kupası kadrosuna çağırmasını şöyle gerekçelendirdi: "Cevap basit ve açık. Bildiğim kadarıyla İngiltere'de, Portekiz'de ve dünyanın her yerinde, mahkeme bir karar verene kadar, mahkemelere açılan tüm davalarda masumiyet karinesi sanığın lehinedir."

Gana, 2026 Dünya Kupası'nda Panama, Hırvatistan ve İngiltere ile birlikte 12. grupta yer alacak.



