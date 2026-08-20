Barcelona, mevcut transfer döneminin en heyecan verici hikâyelerinden birini sonuçlandırdı ve Portekizli sağ bek João Cancelo'nun 2029 yazına kadar uzanan kalıcı bir sözleşmeyle kadrosuna geri döndüğünü açıkladı. Böylece oyuncu, Katalan kulübünün formasıyla üçüncü dönemine başlayacak.

32 yaşındaki oyuncu, 2027'ye kadar süren sözleşmesini feshederek Suudi Arabistanlı Al Hilal kulübünden ayrıldı ve serbest transferle Barcelona'ya katıldı. Böylece Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jhon Bicecho ve Rodri'nin ardından takımın bu yazki beşinci transferi oldu.

Cancelo'nun sözleşmesini bugün Başkan Joan Laporta'nın ofisinde, ünlü menajeri Jorge Mendes'in, spor başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin, sportif direktör Deco'nun ve futbol koordinatörü Bojan Krkić'in katılımıyla imzalaması, saat 13.45'te ise medyaya resmen tanıtılması planlanıyor.

Bu dönüş, oyuncunun kendisinin açık ve ilan edilmiş isteğinin ardından geldi. Cancelo başka herhangi bir teklifi düşünmedi ve tek hayali Camp Nou'ya geri dönmekti; özellikle de geçen sezonun ikinci yarısında Hansi Flick yönetiminde sol bek mevkiinde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından. Bu süreçte ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Kral Kupası'nda 23 maça çıktı ve kendini vazgeçilmez bir unsur olarak kanıtladı.

"Mundo Deportivo"ya göre Portekizli sağ bek, Barcelona'ya geçtiğimiz pazartesi günü, 2030'a kadar imza atan ve salı günü tanıtılan yeni takım arkadaşı Rodri'den önce gelmişti. Al Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi'nin planlarının dışında kalmasının ardından geçen pazar günü üzerinde anlaşılan Cancelo'nun transferini tamamlamak için son birkaç rötuştan başka bir şey kalmamıştı.

İşin ilginç yanı, Cancelo'nun geçen çarşamba günü Camp Nou'da, Mısırlı Al Ahly ile oynanacak Joan Gamper Kupası öncesindeki takım tanıtım töreninde hazır bulunmasıydı. Tünelde 2 numaralı formayı giyiyordu ve sahaya çıkmak için heyecanlıydı, ancak resmi işlemler tamamlanmadığı için sahaya girmesine izin verilmedi. Böylece kulüp, tanıtımını bugüne ertelemeye karar verdi.

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Bu adımla Cancelo, daha önce parladığı 2 numaralı formayı yeniden giymek üzere geri dönüyor ve Manchester City'deki eski takım arkadaşı Rodri ile üç buçuk yıl birlikte oynadıktan sonra yeniden bir araya geliyor. Cancelo'nun Barcelona serüveni, 2023-2024 sezonunda Xavi Hernández yönetiminde City'den kiralık olarak başlamıştı; daha sonra 25 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olmuştu.