Barcelona, mevcut transfer döneminin en heyecan verici hikâyelerinden birini sonuca bağladı ve Portekizli sağ bek João Cancelo'nun 2029 yazına kadar uzanan kalıcı bir sözleşmeyle takıma geri döndüğünü açıkladı. Böylece oyuncu, Katalan kulübünün formasıyla üçüncü dönemine başlıyor.

32 yaşındaki oyuncu, 2027'ye kadar uzanan sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrıldı ve bonservissiz bir transferle Barcelona'ya katıldı. Böylece Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bezio ve Rodri'nin ardından takımın bu yazki beşinci transferi oldu.

Cancelo'nun sözleşmesini bugün Başkan Joan Laporta'nın ofisinde, ünlü menajeri Jorge Mendes, spordan sorumlu başkan yardımcısı Rafa Yuste, sportif direktör Deco ve futbol koordinatörü Bojan Krkić'in katılımıyla imzalaması planlanıyor. Oyuncunun basına resmi tanıtımı ise yerel saatle 13.45'te gerçekleştirilecek.

Bu geri dönüş, bizzat oyuncunun net ve açıkça ifade ettiği isteğinin ardından geldi. Cancelo başka hiçbir teklifi düşünmedi ve tek hayali Camp Nou'ya dönmekti; özellikle de geçen sezonun ikinci yarısında Hansi Flick yönetiminde sol bek mevkiinde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından. Bu dönemde ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Kral Kupası'nda 23 maça çıkarak kendini vazgeçilmez bir unsur olarak kanıtladı.

"Mundo Deportivo"ya göre Portekizli sağ bek, 2030'a kadar imza atan ve salı günü tanıtılan yeni takım arkadaşı Rodri'den önce, geçtiğimiz pazartesi Barcelona'ya gelmişti. Al Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi'nin planlarından çıkmasının ardından geçtiğimiz pazar günü üzerinde anlaşılan Cancelo transferinin tamamlanması için geriye yalnızca birkaç son rötuş kalmıştı.

İlginç olan ise Cancelo'nun, Mısır ekibi Al Ahly ile oynanacak Joan Gamper Kupası öncesinde takımın tanıtım töreni için geçtiğimiz çarşamba günü Camp Nou'da hazır bulunmasıydı. Tünelde 2 numaralı formayı giyen oyuncu sahaya çıkmaya heyecanlıydı, ancak resmi işlemler tamamlanmadığı için sahaya girmesine izin verilmedi ve kulüp tanıtımını bugüne ertelemeye karar verdi.

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Bu adımla birlikte Cancelo, daha önce parladığı 2 numaralı formaya yeniden bürünüyor ve Manchester City'deki eski takım arkadaşı Rodri ile üç buçuk yıl birlikte oynadıktan sonra yeniden bir araya geliyor. Cancelo'nun Barcelona macerası, 2023-2024 sezonunda Xavi Hernández yönetiminde City'den kiralık olarak başlamış, ardından oyuncu 25 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olmuştu.