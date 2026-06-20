Resmi açıklamanın öncesinde güçlü bir performans… Real Madrid’in muhtemel yıldızı, Dünya Kupası’nda tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Real Madrid’e transfer olması muhtemel yeni isimlerden biri, Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Turnuvadaki varlığını pekiştiren önemli bir istatistik kaydetmesinin yanı sıra, İspanyol kulübüyle sözleşme imzalayacağına dair haberler de giderek artıyor.

Son günlerde birçok Avrupa medya kuruluşu, Hollandalı bek Denzel Dumfries’in Real Madrid ile kişisel şartlar konusunda nihai bir anlaşmaya vardığını, ancak Inter Milan’dan transferiyle ilgili prosedürlerin tamamlanmasını beklediğini bildirdi; ancak şu ana kadar taraflardan herhangi biri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Dumfries sahada güçlü performanslarını sergilemeye devam etti.

"Hoskord" sitesinin istatistiklerine göre, Hollandalı oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda tek bir maçta iki veya daha fazla gol pası veren sadece altı oyuncudan biri oldu.

Domfris, Cumartesi akşamı Hollanda'nın İsveç'i 5-1 mağlup ettiği maçta iki asist yaparak bu listeye adını yazdırdı.

Domfries, Alman Joshua Kimmich ve vatandaşı Dennis Undav, İsveçli Alexander Isak, Yeni Zelandalı Chris Wood ve Hollandalı Ryan Gravenberch'in arasına katıldı.

Hollanda, devam eden Dünya Kupası’nda 6. grupta Tunus, İsveç ve Japonya ile mücadele ediyor.

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