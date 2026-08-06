Basın raporları, Al Ahli'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Marino Puşiç'in, Suudi kulübünü gelecek sezon çalıştırmak üzere geleceği tarihi ortaya çıkardı.

Al Ahli, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, Puşiç ile iki sezonluk ve 2028'de sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece Puşiç, İngiliz Newcastle United'ı çalıştırmaya giden Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerini alacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Puşiç'in Suudi kulübündeki görevine başlamak üzere bugün perşembe akşamı Cidde şehrine geleceğini belirtti.

Hollandalı teknik direktörü zorlu bir görev bekliyor; hazırlıklarına takımla birlikte hemen başlayacak, özellikle de Suudi Roshn Ligi müsabakalarının bir hafta sonra başlayacak olması nedeniyle.

Al Ahli yeni sezona resmi olarak, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah ile karşılaşacağı bu ayın 13 Ağustos'unda başlayacak.

Al Ahli, 2016 yılından bu yana kasasına giremeyen Suudi Ligi şampiyonluğunu ararken, aynı zamanda son iki sezon üst üste kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu da korumayı hedefliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli yeni sezon öncesinde 7 hazırlık maçı oynadı; bunların 6'sını Alman teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde Avusturya ve Portekiz'deki önceki kampında oynadı ve bu maçların yalnızca Avusturya ekibi Saalfelden karşısında 8-0'lık sonuçla galip geldi.

Buna karşılık Al Ahli, Alman Holstein Kiel, Portekizli Vitoria Guimaraes ve Portimonense ile Suudi Al Ittifaq karşısında 4 maç kaybetti; Portekizli Rio Ave ve İngiliz Fulham ile ise gollü beraberlikler elde etti.