18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FC Shakhtar Donetsk v BSC Young Boys - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

Çeviri:

Resmi açıklamanın ardından: Bosic, Suudi Al-Ahli ile yolculuğuna ne zaman başlayacak?

Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
M. Pusic
Suudi Arabistan
Hollanda

Hollandalı teknik direktör, Alman Matthias Jaissle'nin yerine geçmeye hazırlanıyor

Basın raporları, Al Ahli'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Marino Puşiç'in, Suudi kulübünü gelecek sezon çalıştırmak üzere geleceği tarihi ortaya çıkardı.

Al Ahli, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, Puşiç ile iki sezonluk ve 2028'de sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece Puşiç, İngiliz Newcastle United'ı çalıştırmaya giden Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yerini alacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Puşiç'in Suudi kulübündeki görevine başlamak üzere bugün perşembe akşamı Cidde şehrine geleceğini belirtti.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Hollandalı teknik direktörü zorlu bir görev bekliyor; hazırlıklarına takımla birlikte hemen başlayacak, özellikle de Suudi Roshn Ligi müsabakalarının bir hafta sonra başlayacak olması nedeniyle.

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Al Ahli yeni sezona resmi olarak, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah ile karşılaşacağı bu ayın 13 Ağustos'unda başlayacak.

Al Ahli, 2016 yılından bu yana kasasına giremeyen Suudi Ligi şampiyonluğunu ararken, aynı zamanda son iki sezon üst üste kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu da korumayı hedefliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli yeni sezon öncesinde 7 hazırlık maçı oynadı; bunların 6'sını Alman teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde Avusturya ve Portekiz'deki önceki kampında oynadı ve bu maçların yalnızca Avusturya ekibi Saalfelden karşısında 8-0'lık sonuçla galip geldi.

Buna karşılık Al Ahli, Alman Holstein Kiel, Portekizli Vitoria Guimaraes ve Portimonense ile Suudi Al Ittifaq karşısında 4 maç kaybetti; Portekizli Rio Ave ve İngiliz Fulham ile ise gollü beraberlikler elde etti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin