2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçta sergilenen hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Tunuslu taraftarlar ve yetkililerde oluşan büyük hayal kırıklığını yansıtan bir adımla, Tunus Futbol Federasyonu bugün Pazartesi günü teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevinden aldı.

Fransız L'Équipe gazetesi kaynakları, görevden alma kararının, "Kartaca Kartalları"nın Pazartesi sabahı grup açılış maçında İsveç milli takımına 5-1 yenilmesinin ardından resmi olarak alındığını ve bu yenilginin Tunus milli takımını turnuvada erken bir baskı altına soktuğunu ortaya koydu.

Opta verilerine göre, Tunus milli takımı, 1954 Dünya Kupası'nda teknik direktörünü görevden alan İskoçya milli takımının ardından, Dünya Kupası tarihinde açılış maçının ardından teknik direktörünü görevden alan ikinci milli takım oldu.

Ayrıca okuyun:

Liverpool'dan bir ipucu mu? Suudi Arabistan maçı öncesi Nunez'in kaderinde ani bir dönüş

Taha Hüseyin ve Umm Kulthum... Liverpool'dan Muhammed Salah'a Belçika maçı öncesi özel mesaj



Fransız-Tunuslu teknik direktör Sabri Lamouchi, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece altı ay önce, geçen Ocak ayında Tunus milli takımının başına geçmişti.

Takımı yeniden düzenlemesi ve ona net bir oyun kimliği kazandırması için ona büyük umutlar bağlanmış olsa da, İsveç'e karşı alınan acı sonuç, özellikle de turnuvadan birkaç gün önce Belçika'ya karşı dostluk maçında benzer bir yenilgi alması nedeniyle, görevden alınma kararının alınmasını hızlandırdı.

Tunus Futbol Federasyonu kararı henüz resmi olarak açıklamadı, ancak L'Équipe'in haberini birçok Tunuslu kaynak doğruladı. Bu kaynaklar, onun yerine geçecek ismin, Kartaca Kartalları'nın eski teknik direktörü Munther El-Kebir ile Wahbi Khazri arasından seçileceğini de belirtti.

Tunus milli takımı, önümüzdeki Pazar sabahı Japonya ile Grup 6'daki ikinci maçını oynayacak ve 26 Haziran Cuma günü Hollanda ile ilk turdaki son maçına çıkacak.