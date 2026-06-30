Brezilya milli takımı, tıbbi tetkiklerin orta saha yıldızı Lucas Paquetá’nın uyluk kasında bir sakatlık geçirdiğini ve bu durumun onun Dünya Kupası’nın önümüzdeki son 16 turu maçında oynamasını engelleyeceğini ortaya koymasının ardından yeni bir ağır darbe aldı. Böylece Paquetá, “Seleção” kampındaki sakatlar listesine katıldı.

Paquetá, dün Pazartesi günü Japonya ile oynanan ve Brezilya’nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan 32’li tur maçında ikinci yarı başlangıcında oyundan çıkmış ve yerine genç forvet Endrick girmişti. Orta saha oyuncusu, ikinci yarıda tıbbi terlik giyerek topallayarak yedek kulübesinde görülmüştü.

Oyuncu, Salı günü New York’ta manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikine tabi tutuldu. Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığına göre, Brezilya Futbol Federasyonu kaynakları, Bakita’nın uyluk kasında yırtık olduğunu doğruladı; bu da, en azından bir sonraki maçta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, oyuncunun rehabilitasyon programı konusunda taraftarları rahatlatmak amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Lucas Paqueta, iyileşme sürecini hızlandırmak ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek amacıyla Brezilya Milli Takımı sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına girecek.”

Bu durumla birlikte, eski Lyon yıldızının önümüzdeki Pazar günü New York banliyösündeki East Rutherford'daki "MetLife" Stadyumu'nda oynanacak ve Brezilya milli takımının Norveç ile Fildişi Sahili arasındaki maçın galibini bekleyeceği çeyrek final karşılaşmasında yer almayacağı resmen kesinleşti.

Paqueta’nın sakatlığı, turnuvanın başlarında kanat oyuncusu Raphinha’nın yaşadığı benzer sakatlığın ardından, bu Dünya Kupası’nda “Seleção” kadrosunu vuran ikinci hamstring sakatlığı olarak kayıtlara geçti.